Aníbal Fernández contra Cristina: "Si los agravios son su forma, es su problema"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, rechazó los cuestionamientos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y afirmó que "si ella tiene su propia manera de ver las cosas y los agravios es la forma en que se va a manejar, es su problema".

"Los que amenazan son los canallas. La señora hace 20 años que me conoce y me ha mandado a hacer todo tipo de trabajo y jamás le dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo para ella. Le tengo un cariño personal que no va a cambiar. Estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar. Yo no soy un canalla. No se lo acepto", sostuvo el apoderado del sector que impulsa la candidatura presidencial de Daniel Scioli.

En declaraciones a la prensa, el integrante del Gabinete ratificó sus dicho respecto a la posibilidad de recurrir a la Justicia Electoral si se bloqueaba la postulación del embajador argentino en Brasil, algo que fue repudiado por la titular del Senado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Lo que yo hice fue advertir de que teníamos que acordar entre nosotros, porque si no voy a recurrir a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso del Partido Judicial? ¿Qué me querés encajar? ¿Un neologismo que se te ocurrió y yo tengo que interpretarlo sin saber a donde me querés llevar? Si no nos ponemos de acuerdo en el marco de las leyes, yo voy a recurrir a la Justicia Electoral para que dirima: no estoy buscando ninguna otra cosa que no sea eso", afirmó Aníbal Fernández.

Y amplió: "Si ella tiene su propia manera de ver las cosas y los agravios es la forma en que se va manejar, es su problema. Yo no pienso manejarme con agravios".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La propia Vicepresidenta dijo que ella no iba a generar conflicto dentro del partido, quiere decir que vamos a poner las cosas en su lugar", concluyó.

Al encabezar un acto en Santa Cruz, Cristina Kirchner apuntó a quienes desde "el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial", luego de la extrema tensión en el cierre de alianzas con el sector de Daniel Scioli.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/