Cristina aseguró que Córdoba redujo su deuda cuando gobernó el kirchnerismo

En un acto en Santa Cruz, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, reiteró este jueves sus cuestionamientos contra el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le hizo al gobierno de Mauricio Macri, pero también alertó sobre el alto endeudamiento de las provincias.

En ese contexto, la expresidenta apuntó directamente a Córdoba, donde, según expresó con un dejo de ironía, “no quieren a los ‘K’”.

A través de tres gráficos que difundió, Cristina Kirchner aseguró que la provincia mediterránea redujo su deuda cuando gobernó el kirchnerismo y la volvió a aumentar con la llegada al poder de Macri, de quien deslizó, sin nombrarlo, que se trató de un “amigo” de la administración del peronismo cordobés.

“El endeudamiento del país no fue solamente del país, sino también fueron las provincias. Algunas tienen el 98 por ciento de sus deudas en dólares”, comenzó la vicepresidenta en la parte de su discurso en que hizo mención a Córdoba.

“Quiero tomar un caso, pero no me quiero inmiscuir, porque es muy emblemático, porque es una provincia donde no nos quieren a los K: Córdoba”, afirmó.

“Este gráfico es el stock de deuda pública en miles de millones de pesos, a precios de diciembre de 2022. Fíjense la deuda que tenía Córdoba en 2005. Ven la más bajita: es la de 2015, cuando se fue la que no quieren nada en Córdoba. No debemos haber hecho tan mala política, si te pudiste desendeudar de esa manera”, señaló.

“¿Conocerán todos en Córdoba esos gráficos? Seguro que no. Y fíjate vos, cuando vuelven los amigos, cómo se vuelve a endeudar la provincia”, disparó.

El segundo gráfico que mostró es el stock de deuda en relación a los ingresos. “¿Cuánto le llevaba de ingresos cuando llegamos nosotros? El nivel más bajo era un 13,80 por ciento. Cuando dejamos la presidencia, el 10 de diciembre de 2015, era 2,50 por ciento”.

El último gráfico que expuso es sobre la composición anual de la deuda pública según la moneda. Al respecto, dijo: “En 2005, el 19,20 por ciento era en pesos y el 80 por ciento, en dólares. Fíjense, en 2015, cómo habían aumentado la deuda en dólares y reducido la que estaba en pesos. Y miren, en 2019, cuando llegamos: 94 por ciento en dólares. Y ahora: 97,29 por ciento en dólares. Sin embargo, ¡qué malos son los ‘K’!”.

¿Saben cómo es esto? No discutir en serio sobre números y cosas, y hacerlo únicamente con prejuicios e ideología. Esto nos va a llevar a la ruina definitivamente a los argentinos.

Por último, concluyó: “Por eso, esto de Unión por la Patria. Si los argentinos no advierten que, cualquiera sea su ubicación política o ideológica, necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que, además, permita tener una postura única, uniforme, nacional, patriótica frente a los que nos exigen programas y ajustes”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/