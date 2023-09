Woody Allen apoyó el beso de Rubiales: "Era una amiga y no la estaba violando"

Woody Allen llegó al Festival de Venecia para la presentación de "Golpe de suerte" , su última película y la número 50 en una carrera fulgurante, llena de éxitos , que se ha visto opacada en los últimos años por la cancelación de la que está siendo víctima tras las denuncias en su contra.

Allen fue acusado de traicionar a su ex Mia Farrow, con la hija adoptiva de la actriz.

La condena pública se incrementó hace seis años cuando Dylan Farrow , su hijastra, escribió una carta a The New York Times narrando en primera persona lo que había sufrido en su infancia, siendo apoyada por su hermano Ronan Farrow, uno de los artífices del Me Too y ganador del Premio Pulitzer de periodismo.

A partir de ese momento, todas las actrices que había trabajado con él, se desentendieron de las películas que habían realizado a su lado.

En Venecia Allen concedió una entrevista al diario El Mudo en la que se atrevió a opinar en el caso que mantiene insomnes a los españoles desde que el titular de la Federación de Fútbol besó a la futbolista Jenny Hermoso.

El realizador contestó: “No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? No se escondieron, ni estaban en un callejón oscuro”.

“Como ciudadano medio, estuvo mal, hizo algo incorrecto... pero no es como si hubiera quemado un colegio. Los dos tendrían que arreglarlo y salir adelante”.