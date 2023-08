Voces disidentes: Stephen Amell se declaró en contra de la huelga de los actores

Stephen Amell, el actor que ganó fama por protagonizar Arrow se mostró en contra de la huelga que sus pares iniciaron el mes pasado y expresó: “Siento que mucha gente en este mismo lugar, no está al tanto del paro. Yo apoyo a mi gremio, desde luego, y estoy con ellos, pero no estoy de acuerdo con la huelga. No lo estoy”.

Aunque aclaró que se siente parte del gremio de actores y lo respalda, opinó que el paro no sirve.

“Creo que como táctica de negociación es reduccionista, y siento que toda la situación es increíblemente frustrante. Y me parece que esta forma de pensar a los shows, como por ejemplo en el que yo trabajo, es miope”.

Es el primer actor que manifiesta su oposición a la medida llevada a cabo por el sindicato SAG- AFTRA, que agrupa a los intérpretes de Estados Unidos.

En la cuenta de Instagram de Amell aparecieron durante las últimas horas numerosos mensajes en los que sus fans lamentan su postura, mientras otros lo acusan de haber enterrado su carrera.

El pasado 14 de julio comenzó el paro anunciado por el sindicato de actores de Estados Unidos que alcanza a 160.000 personas, y que implica el cierre inmediato de toda producción cinematográfica y televisiva del que participan los afiliados a la entidad no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Los actores también dejaron de participar de cualquier encuentro promocional y actividad de prensa.