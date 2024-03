Una ceremonia sin sorpresas donde lo mejor estuvo en la música

Fran Vidal

Predecible. Esa es la palabra que mejor define a los Oscar 2024, con una premiación en la que se esperaba que "Oppenheimer" arrasara como bomba atómica.

Y así fue: el film dirigido por Christopher Nolan obtuvo siete premios de 13 nominaciones, incluidos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor (Cillian Murphy) y Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.).

De la mano de un sobrio Jimmy Kimmel como presentador, no se puede negar que la premiación fue muy dinámica: incluso sobró tiempo y antes de la medianoche ya estaba todo cocinado.

A nivel visual o espectacular es donde se quedaron cortos en la Academia, con un solo momento realmente quedará para el recuerdo. Ryan Gosling interpretó "Im Just Ken", de la película Barbie, con más de 60 bailarines en escena; colegas; la breve colaboración de Emma Stone, su ex compañera de "La La Land" que se animó a acercarse al micrófono e incluso la guitarra del mítico Slash. La coreografía y el momento fueron perfectos. La mejor canción quedó para Billie Eillish, quien interpretó en vivo "What Was I Made For?", también de la película protagonizada por Margot Robbie.

Andrea Bocelli aportó junto a su hijo Matteo una tan bella versión de "Time to say Goodbye" en el "In Memoriam" que hasta se les perdona que hayan opacado un poco a las figuras de Hollywood que fallecieron el último año, a quienes se veía en una pantalla lejana.

Un muy buena idea fue la de cruzar a actores que ya habían ganado el premio en las categorías principales y de reparto para que le dediquen palabras a los actuales nominados. Así, vimos a figuras como Sally Field o Ben Kinglsey elogiando a Stone y a Murphy. Brendan Fraser, Jennifer Lawrence, Nicolas Cage y Michelle Yeoh, otros de los participantes de esta instancia.



"Pobres Criaturas", atractivo film del griego Yorgos Lanthimos, consiguió cuatro estatuillas. Emma Stone se emocionó con el premio a mejor actriz por su trabajo en el film, que triunfó más que nada en lo visual (vestuario, diseño de producción y maquillaje y peinado).

El gran olvidado fue Martin Scorsese, el histórico realizador que con "Los asesinos de la luna" hizo una de las mejores películas de 2023, pero no le alcanzó para recibir el beneplácito académico. Ni él como director, ni De Niro en reparto, ni Lily Gladstone, que era la que más chances tenía en actriz, pudieron imponerse.

La tristeza llegó a nuestras tierras cuando se quedó con las manos vacías "La sociedad de la nieve", que pese a ser española tiene a varios argentinos en su elenco y equipo. Otra vez primó lo esperable: "La zona de interés", muy buen film británico de Jonathan Glazer que le da una óptica diferente al holocausto (se centra en cómo se naturalizaba el horror sólo mostrando la vida cotidiana del director de Auschwitz, que vivía junto al campo) triunfó en una ceremonia que también la tenía nominada en Mejor Película, junto a otras tres categorías.

El desnudo de John Cena y la presencia de "Messi", el perro de la gran "Anatomía de una caída" -que ganó un merecido premio a Guión Original- le dieron un poquito más de brillo a una velada que tuvo otra vez un final accidentado, con un Al Pacino que se salteó a las nominadas a Mejor Película, que anunció con un aparatoso "acá se lee Oppenheimer".

