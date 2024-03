El espectacular show de Ryan Gosling vestido como Ken y cantando con Slash

Como ya es costumbre en todas las ediciones, en medio de la ceremonia de los Oscar hubo shows en vivo, donde los nominados a mejor canción original hicieron su presentación en vivo.

Becky G, con “The Fire Inside” (de la película Flamin’ Hot); Ryan Gosling quien cantó ”I’m Just Ken” (Barbie); Jon Baptiste con ”It Never Went Away” (American Symphony); el compositor Scott George con un conjunto de cantantes de la tribu Osage, quienes hicieron una performance de ”Wahzhazhe (A Song For My People)” (Killers of the Flower Moon); y Billie Elish con ”What Was I Made For?” (Barbie).

Pero el que se llevó todas las luces fue Ryan Gosling, quien subió al escenario junto con todos los otros Ken que participaron en la película y 68 bailarines. Además, subió el guitarrista Slash para acompañar la parte final de la canción.

Las presentaciones en vivo

Becky G performs "The Fire Inside" from #FlaminHot at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/Zk6Fu6MrhI — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

El MOMENTAZO de los #Oscars2024, Ryan Gosling y su 'I'm just Ken' ?? pic.twitter.com/nhFFxWJavH — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 11, 2024

(WATCH) Scott George and the Osage Singers perform "Wahzhazhd (A Song For My People)" from 'Killers of the Flower Moon' | #Oscars pic.twitter.com/xThv1gfsqd — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 11, 2024

'What I was made for', Billie Eilish cantando en los #Oscars2024, no estoy llorando, es solo agua. pic.twitter.com/ym6qy4vTpr — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 10, 2024

Finalmente, el Oscar en la categoría fue para Billie Eilish y su hermano Finneas.