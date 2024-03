Las perlitas de los Oscar: Jonh Cena desnudo, el perro "Messi" y más

La gala de premiación de los Oscar dejó varios momentos graciosos a lo largo de la noche. La presencia del perro "Messi" en el teatro, Jonh Cena desnudo arriba del escenario y una caída en la alfombra roja se robaron las miradas en la gran noche del cine de Hollywood.

El can, un border collie de 7 años que está en Anatomía de una Caída cuyo nombre homenajea al capitán de la Selección argentina, finalmente pudo estar en la ceremonia.

En las semanas previas se había dado a conocer que Neon, el estudio que distribuye el film en Estados Unidos, decidió no llevarlo luego de las críticas de otros estudios por su presencia en el almuerzo con los candidatos. Sin lugar a dudas, se robó todas las miradas.

"Anatomy of a Fall" star Messi is in the audience at this year's #Oscars. https://t.co/qxqSOgif3j pic.twitter.com/Y0yuT4uLqF