Turquía culpa a la serie "Elite" de "promover la homosexualidad"

La agencia estatal turca, que se ocupa de fiscalizar los contenidos de radio y televisión, sancionó a las plataformas, con distinto nivel de multas, a ficciones exhibidas por Disney +, Amazon Prime Video y Netflix por distintas series que "promueven las relaciones homosexuales", "la inmoralidad" y "están en contra de los valores familiares turcos".

La lista incluye a la producción española juvenil "Elite" y a la película "Anne" por mostrar "relaciones entre personas homosexuales".

Además de las plataformas internacionales también se ordenaron multas administrativas para la plataforma de transmisión turca Blu TV debido a los "elementos LGBTQ+" que aparecen en la serie "The book of the Queer".

También encontraron "peligroso" un episodio de la serie de Disney + "Love, Victor", que contiene "comportamientos inmorales que perturban a la sociedad", y la serie "Modern Love", considerada "contraria a los valores morales de la sociedad y al principio de protección de la familia".

Además de las multas, el organismo estatal también decidió convocar para septiembre a una reunión extraordinaria en Ankara con los representantes de las plataformas para discutir con ellos las "políticas relacionadas con la transmisión de contenido sobre temas sensibles como la estructura de la familia turca, los valores morales nacionales y la indivisible integridad de Turquía".

