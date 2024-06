Tras el éxito en el Teatro Colón, llega a Córdoba "Pixar en concierto"

Luego del éxito en el Teatro Colón de Buenos Aires, Pixar en Concierto llega al Teatro General San Martín, la emblemática casa de Ópera en Córdoba, con múltiples funciones a partir del 10 de julio.

Este espectáculo visual y musical de Disney combina la proyección en pantalla de los mejores momentos de las icónicas películas de Disney y Pixar y la interpretación en vivo de memorables piezas musicales de los films.

Además, el espectáculo cuenta con cantantes y bailarines en escena, en un despliegue visual que contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Córdoba y la especial de músicos del Teatro Colón, bajo el mando del director de orquesta Tomás Mayer-Wolf y la dirección de escena a cargo de Peter Macfarlane.

Los espectáculos serán del 10 al 13 de julio en el Teatro San Martín. Las entradas se adquieren en Ticketek.com.ar

Pixar en Concierto presenta grandes éxitos como “Yo soy tu amigo fiel” de Toy Story, “Cuando ella me amaba” de Toy Story 2, “Si no estoy contigo” de Monsters Inc. (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” de Ratatouille, “Viento y cielo alcanzar” de Valiente, y “Recuérdame” (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2018) y “Un poco loco” de Coco, entre otros.