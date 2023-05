Schwarzenegger en Netflix y más: conocé los estrenos de streaming de la semana

Las plataformas de streaming y la TV clásica se renuevan esta semana con esperadas nuevas producciones que se podrán ver.

Arnold Schwarzenegger en una comedia de acción en Netflix es uno de los destacados de la semana. Lo repasamos:

"Fubar". Serie. Estrena el jueves en Netflix.

Arnold Schwarzenegger, que también se sumó como jefe del departamento de acción a la compañía, protagoniza esta serie en el que interpreta a un agente de la CIA que se está por retirar y descubre que su hija también trabaja para la agencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta manera, una operación encubierta de por sí peligrosa se convierte en un enredado asunto familiar.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sangre y oro. Película. Estrena el viernes en Netflix

En el final de la II Guerra Mundial, un desertor alemán se ve inmerso en una sangrienta batalla contra un grupo de nazis en busca de oro escondido.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Víctima/Sospechosa. Documental. Estrena este martes en Netflix.

Una periodista que indaga el caso de una mujer acusada de denunciar falsamente una violación encuentra un patrón que involucra a las autoridades.

Día de la madre. Película. Miércoles en Netflix

Una exagente especial desempolva sus habilidades letales para salvar al hijo que nunca conoció, sin importar quién se cruce en su camino.

"La caza. Guadiana". Serie. Estrena este jueves en Flow.

Desde el jueves en On Demand de Flow.

Un thriller español que se centra en la investigación tras la desaparición de dos niñas. Se basa en el libro "Monteperdido", de Agustín Martínez.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Einstein. Serie. Estrena este lunes a las 22 por AXN y también se podrá ver en Flow.

Producción alemana que sigue la historia de Félix Winterberg, tataranieto de Albert Einstein, quien a su vez es un reconocido genio de la física y profesor universitario. Luchará contra una enfermedad terminal y será el nuevo ayudante de la policía para resolver casos complejos y extraños.

La Gran Tormenta. Película que se estrena este viernes en Amazon Prime Video

Jane y Paul tienen que luchar por sus vidas al ser los únicos sobrevivientes después de que su avión se estrellara en una remota montaña cubierta de nieve. Juntos tendrán que poner todo de su parte para salvarse de la naturaleza salvaje”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Entrelazados – segunda temporada. Estrena este miércoles en Disney+

En la nueva temporada, Marco (José Giménez Zapiola El Purre) viaja en el tiempo gracias al brazalete y llega desde los años ‘90 al 2021. Fascinado por ese nuevo mundo que se abre ante sus ojos, Marco buscará quedarse allí con Allegra (Carolina Domenech). Mientras tanto, las tres mujeres de la familia Sharp -Cocó (Elena Roger), Caterina (Clara Alonso) y Allegra- reciben una oferta imposible de rechazar para llevar la obra “Años luz” a otro nivel.

Wild Life. Documental. Estrena este viernes en Disney+

Inspirador documental que narra la vida de Kristine y Douglas Tompkins y su trabajo de conservación en Chile y Argentina. En 93 minutos, el largometraje de National Geographic Documentary Films cuenta la historia de los filántropos desde sus orígenes ligados a empresas como Patagonia, Esprit y North Face, y el cambio radical en sus vidas cuando decidieron dedicarse a la conservación.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Bel-Air. Serie, segunda temporada. Estrena este miércoles en Star+

El reboot de la icónica sitcom de los años 90 The Fresh Prince of Bel-Air regresa para una segunda temporada en la que Will y la familia Banks comienzan a ver cómo sus sueños dejan de coincidir con el mundo de Bel-Air. A medida que abandonen sus respectivas normas, cada personaje tendrá que decidir qué saltos dar para lograr el éxito personal.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/