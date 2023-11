Reina Animal, un thriller "antiespecista" que se filmó en Córdoba con Sofía Gala

"Reina Animal" es una película rodada íntegramente en Córdoba que trata sobre la venta de carne durante la pandemia del Covid-19. El reparto es encabezado por Sofía Gala y la dirección es de Moroco Colman, el realizador que antes hizo "La noche más larga", basada en los ataques del violador que aterrorizó a la ciudad durante años.

El film cuenta la historia de Reina (Sofía Gala) quien por las noches vende carne robada en las desoladas calles de la zona roja de Córdoba. Luego de sufrir un violento asalto, buscará conseguir un trabajo estable que le permita sobrevivir.

Colman escribió el guión con Sofía Castells, que es también la productora, sobre la base de un proyecto que se les ocurrió durante la época de la pandemia. El director recordó en diálogo con Cadena 3 que “una de las grandes teorías de los primeros meses de la aparición del covid decía que el virus había surgido a raíz de estos mercados en Wuhan donde están todos estos animales encimados, y que de ahí el contagio había ido pasando al humano".

Le pareció que el tema se emparentaba con el del maltrato animal y surgió así la historia que se escenifica a metros del Mercado Norte y que cualquier cordobés identificará como un sector reconocible, muy transitado, de vida intensa. "Estas cuestiones se ven en documentales a veces pero es más para un sector, a otra gente no le interesa", explicó.

Y expresó: "Va al gran público y no es una bajada de línea, tiene la temática de una forma que es más indirecta. Cualquier persona que coma carne o no coma carne se va a entretener. Después tiene una mirada que está bueno porque uno muestra una realidad y de alguna manera es que te haga pensar y movilizar".

Colman dijo que escribieron la película pensando en Sofía Gala y que no tenía un "plan b". "Es de las mejores de Argentina, fue impresionante lo que hizo".

"Yo soy de Córdoba y cuento historias de acá, en lugares emblemáticos . Uno siempre trata de generar algo en el espectador, no pienso si es políticamente correcto, si va a gustar o no, quiero que sea de la forma más real posible y ser directo, generar debate, si no es plano y estamos todos de acuerdo. Me gusta que te vayas pensando", sintetizó.

La violencia suele ser el hilo conductor de las narraciones de Colman, responsable de "Fin de semana" y "La noche más larga", esta última recreó la vida del violador serial Marcelo Sajen , responsable de casi un centenar de ataques a mujeres en Córdoba entre 1991 y 2004.

En el elenco de "Reina Animal", además de la siempre efectiva Sofía Gala, están Chang Hung Cheng, Cristina Medina, Fernando Listello y Matías Jalil.

Un rodaje sustentable

"Reina Animal" es el primer largometraje de ficción de Argentina con producción sustentable, gracias al protocolo de rodajes sustentables que brinda la Asociación de Productorxs Audiovisuales de Córdoba - APAC, área coordinada por Florencia Nates y Sara Guillén. El objetivo es reducir el impacto ambiental y calcular la Huella de Carbono, aportando valor y responsabilidad a nuestras producciones.

Resumiendo el proceso, se comenzó a trabajar desde el guión y luego se fueron revisando todas áreas de trabajo dentro una película, como Producción, Arte, Catering, Proveedores, entre otros, definiendo objetivos sustentables para llevar adelante en cada una de ellas.

Ejemplos de acciones llevadas a cabo:

-Se lograron reducir al máximo los plásticos de un solo uso, particularmente en el catering donde se producen grandes residuos. Las medidas de acción resueltas, considerando las opciones con menos huella de carbono para nuestra región, fueron utilizar tuppers, cubiertos, y vasos reutilizables, dispenser de bebidas.

-Durante el rodaje se ofreció al equipo un menú vegano/vegetariano con alimentos de temporada. ¿Cuál fue la ventaja? "Las dietas veganas reducen el consumo de agua en un 50% y las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de tierra hasta en un 70-80% menos que una dieta que incluye carne", remarcáron.

-Se plantaron 50 algarrobos (árboles autóctonos) a través de la ONG BAUM para compensar la huella de carbono emitida durante el rodaje.

"Según investigaciones de la prestigiosa ONG PETA (quien nos cedió material de archivo para incluir en la película), solamente en un año un vegano/a salva la vida de alrededor de 365 animales", concluyeron desde la producción.

Entrevista de Francisco Vidal.