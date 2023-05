"Rápidos y Furiosos 10" y el juego de entrar o no al mundo de lo imposible

Por Francisco Vidal

Una de las polémicas interminables que se desató en el mundo del cine en el último tiempo surgió el día que Martin Scorsese dijo que las películas de superhéroes eran sólo como un parque de diversiones. "Rápidos y Furiosos X" estrenó este jueves y, si bien no es de ese género (¿o sí?), es una perfecta montaña rusa sobrecargada de adrenalina.

La franquicia se transformó de a poco, pero por completo: de ser un film de carreras callejeras con un trasfondo policial, ahora estamos ante megatanques de acción a escala mundial.

Las apuestas se suben cada vez más, al punto que hay como una especie de broma interna entre los fans y los realizadores con el hecho de con qué nos van a sorprender esta vez, que límite van a romper. La película se ríe de eso y juega a decir: cómo superamos lo que ya mostramos, qué pirueta completamente imposible hará Toretto esta vez para salvar a los que quiere.

La décima película, dirigida por Louis Leterrier (El transportador, Los ilusionistas: nada es lo que parece), que sería la primera de una trilogía que cierra la saga, nos lleva al inicio a la quinta -la mejor-, cuando la banda liderada por Dominic Toretto (Vin Diesel) le robó unas bóvedas con millones de dólares a un mafioso narco de Río de Janeiro.

Lo que ellos no sabían es que este hombre tenía un hijo, Dante (Jason Momoa), quien juró que se vengaría con lo que más le duele a "Dom": castigándolo a él y a su familia, sobre todo al hijo de 8 años que tuvo con Leti (Michelle Rodríguez).

Es así que el plan de este personaje sádico y particular los llevara desde Los Ángeles hasta una Roma que casi destruyen, también por Brasil, Londres, Portugal y hasta la Antártida. Es un recorrido global al que la saga ya nos tiene acostumbrados, de la mano de un elenco plagado de estrellas como Helen Mirren, Chralize Theron y una impecable Brie Larson, además de todos los personajes que ya conocíamos.

Con diálogos cargados de sentimentalismo que dan vueltas alrededor de la importancia de proteger a la familia, hay una suerte de metadiscurso en la película, en la que saben que mencionar referencias a las anteriores, hacer aparecer a personajes que se creían olvidados, y exagerar con la protección familiar que tanto se menciona en redes, divierte a muchos fans.

Si hablamos de personajes, Jason Momoa compone un villano que será difícil de olvidar. Se mueve ágil con un personaje desfachatado que desafía lo que se espera un "macho" como él y a la vez llega a una crueldad que supera cualquier límite, lo que lo vuelve sumamente atractivo para el público. Por momentos, recuerda a matices de Johnny Depp en la piel de estos personajes estrambóticos.

Otro punto a destacar es la divertida relación que se logra entre el hijo de Toretto y su tío Jakob, el personaje que interpreta John Cena, que dan una dosis de ternura en el medio de tantas explosiones.

Lo irreal por momentos se vuelve cansador: no hay escena de acción que exista en un mundo posible, pero no se puede negar que son cada vez más impresionantes y creativas.

Y es por ahí pasa la decisión: los amantes de las primeras películas, en la que veíamos solo a un grupo de amantes de las carreras callejeras que se metían en problemas no tan colosales, no volverán a encontrar esa esencia acá -aunque por algún instante se retome-. La cosa pasa por una cuestión de código, de aceptar (o no) que ese universo cambió. La fuerza ahora está en las sorpresas y las setpieces, en dos horas y veinte que pasan más rápido que el Dodge Charger de Toretto.