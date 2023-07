Por culpa de una noticia falsa, amenazan de muerte al actor Juan Diego Botto

Un usuario compartió un titular fabricado y falso en el que se le atribuía al actor argentino radicado en España Juan Diego Botto una declaración en la que decía que se alegraría si ETA volviera ante una victoria de VOX en las elecciones.

Un enlace que, en cuanto el actor denunció la campaña de odio que estaba sufriendo, fue retirado. “Hay un claro elemento de difamación”, dijo el actor que está rastreando el origen de la falsa noticia para llevar a sus responsables ante los estrados judiciales.

"Me mandan esta captura de un foro en el que se me atribuye una frase que obviamente jamás he dicho, ni se me pasaría por la cabeza siquiera pensar. Así funciona la extrema derecha: mienten y alimentan su odio sobre falsedades", denunció en su cuenta de Twitter.

Botto compartió una captura de pantalla en la que puede verse una noticia titulada "Juan Diego Botto: 'Si llega VOX al Gobierno, entenderé que vuelva ETA'". El artículo, que ya fue eliminado, estaba publicado en un portal llamado Burbuja, que se define a sí mismo como un ''foro de economía, política, inversiones, bolsa, criptomonedas, actualidad y algo de ocio“.

"En lo personal estudiaré las acciones legales pertinentes. Más significativo me parece el reconocer que esto firma parte de la estrategia del neofascismo. Noticias falsas, odio, bulos...", arremetió el actor, que recibió varios comentarios de apoyo en las redes.

Para mostrar el tremendo impacto que había tenido la noticia falsa, el actor que brilló en el '97 en "Martín Hache", la película de Aristarain, mostró el mensaje de un usuario que lo trataba de "argentino montonero, hijo de terrorista", que "está muy nervioso ante la llegada de VOX" y que "está pidiendo a gritos que le suban a un helicóptero a darse un paseo como hicieron con el terrorista de su padre".

"Quien ha colgado la noticia falsa acusa de terrorista a mi padre y pide que me tiren de un helicóptero como hizo la dictadura militar Argentina con mi padre. (Eran aviones no helicópteros pero en fin). Matar a quien piensa diferente apoyado en mentiras...".