Marcelo Mazzarello y su película "gratuita": "Es una crítica al Estado opresor"

Marcelo Mazzarello ideó una obra de teatro y en lugar de ir a contársela a un productor, eligió un camino alternativo: hacer una película de una hora que se pueda ver gratis en YouTube.

Así nació "El Ciudadano Modelo", una comedia satírica que dirigió y en la que interpreta a un porteño que quiere abrir un local de tango, pero le es imposible por una absurda y estrambótica burocracia.

Así, se enfrenta a empleados estatales que le piden trámites insólito (brillan en ese sentido Ernesto Claudio y Coral Gabaglio, en un elenco que también tiene a Gonzalo Urtizberea, Gabriela Licht, entre otros).

En diálogo con Cadena 3, Mazzarello contó que grabaron todo en 5 días de rodaje y que el mayor desafío fue conseguir la locación. También tuvo que convencer a los actores para que lo hicieran gratis: "Vieron un potencial, que se podían lucir", dijo sobre este proyecto que buscará convertirse en una obra teatral.

"Me hubiese costado vendérselo a una plataforma para que se haga de manera comercial. Mi interés fundamental es llegar al público, que el público viera una manera diferente de hacer las cosas", afirmó Mazzarello sobre el film que considera que va del sketch o comedia de enredos hasta "el trasfondo que tiene de descripción, de crítica al Estado profundo, al Estado opresor sobre los ciudadanos".

Sin pelos en la lengua

El actor que interpretó a Carlos Bilardo en la serie de Maradona no tiene problemas en decir lo que piensa, más allá de cualquier repercusión. "No puede haber miedo a hablar", remarcó.

"Están claros los resultados a los que llegó la Argentina: un país con 50% de pobres, 200% de inflación y trabajadores por abajo de la línea de la pobreza, aún cuando están trabajando. Ese fue el modelo que se implantó y que esos actores ayudaron a consolidar, los que opinaron a favor de eso", cuestionó.

Para Mazzarello, "hay que revisar todas las cosas que se hicieron, porque evidentemente se hicieron mal" y en este momento "estamos viviendo ese proceso". "Hay un discurso público muy fascista que se instaló, muy cancelador, deberían repensar aquellos que siempre están veloces para calificar a alguien por su forma de expresarse públicamente", profundizó.

Más allá de los cuestionamientos, el intérprete considera que tiene que haber un aporte del Estado a la cultura pero que tiene que ser "estratégico y diseñado", "defender los valores nacionales".

"Muchos organismos estatales fueron cooptados por una fuerza política y se volvieron herramientas de propaganda, nada más parecido al manual del fascismo que eso. El Incaa tiene que existir y hay una forma virtuosa en que opere", remarca y considera que el cine puede ser "cultura de exportación"

"En cine tenés que ayudar a determinadas cosas, pero tiene que ser realmente democrática la selección, no que cualquiera es artista de cine y es incomprendido, entonces lo bancamos (...) Se bancaron películas que falseaban la verdad histórica, se bancaron películas comerciales, por ejemplo, yo lo escuché a (Adrián) Suar pidiendo subsidios cuando era el gerente de Canal 13. A mí me parece que el Estado no está para eso, eso no es estratégico, no es cultura nacional, si un privado quiere hacer películas comerciales no puede estar pidiendo subsidios al Estado, porque está para otra cosa", consideró y afirmó que la Ley del Actor "destruyó la ficción nacional en televisión y nadie sale a decir que es un ataque a la cultura".

