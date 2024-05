Marcelo Mazzarello hizo en 5 días "El ciudadano modelo" y la ofrece gratis

Marcelo Mazzarello tiene 59 años, varias décadas de trabajo en el mundo del espectáculo y se embarcó recientemente en la patriada de dirigir y protagonizar sin ayuda financiera, una película de algo menos de 58 minutos que está a disposición de quien desee disfrutarla en Youtube y, por supuesto, en forma gratuita.

"El ciudadano modelo" se encuentra disponible en la popular plataforma , fue rodada en 5 días y sin ningún tipo de subsidios.

En el film Mazzarello interpreta a Raúl Echagüe, un hombre que quiere habilitar un local de baile y se enfrenta a una burocracia espesa que lo torna imposible.

Cuando habla acerca de su personaje, Marcelo establece ciertos paralelismos con la vida real y explica que parte de esa “burocracia delirante” a la que refiere está estrechamente vinculada a los sindicatos que hay en el rubro de la actuación.

la ópera prima del actor constituye una denuncia a las incontables trabas que la burocracia les presenta a quienes buscan emprender, abrir un comercio, iniciar un emprendimiento propio en cualquier rubro como la música, la gastronomía el cine, el teatro y muchas otras actividades.

"Tengo otros trabajos mas elaborados y preparados para ser confeccionados de manera comercial, pero primero quise establecer un vínculo con el público desde un lugar diferente-señaló- . No quise someter mi idea a un comité de expertos del INCAA; porque me digan lo que me digan, lo quiero hacer igual".

Mazzarello supo manifestar una postura crítica sobre los actores que reciben ayuda del Estado.Hace años expresó su malestar por los fondos que el gobierno peronista había dejado en manos de Andrea del Boca para aquella producción que nunca vio la luz.

“Durante la pandemia yo estuve trabajando con diversos materiales de bajo presupuesto y pocos actores. Entonces la idea surgió desde allí. Después vi potencial para filmarla y me pareció que se podía hacer una película con poco”.

En la línea que viene trazando desde hace años , evaluó críticamente el accionar de las entidades que representan a los trabajadores.

“En realidad, el problema no son los sindicatos, sino la mentalidad de frenar todo por cualquier excusa. En vez de una mentalidad colaborativa, hay una mentalidad extorsiva. Eso es muy dañino porque todo es de difícil resolución y muy subjetivo... entonces aplicar reglas de un trabajo común y corriente a una actividad que no es ni común ni corriente, dificulta mucho las cosas”.

También expresó su opinión por el recorrido que desembocó en la designación de las autoridades nacionales.

"Milei está donde está porque antes se hizo lo que se hizo, está ahí por los votantes que vivieron el espanto anterior y buscaban un cambio absoluto".

"Los argentinos pasamos de la polarización a la bipolaridad y en el medio está la política, tenemos que trabajar por los matices, hay que trabajar por la salud pública, la educación pública y a partir de eso hay que hacer los números finos, arreglar la economía".

"Hacía falta un tipo que pusiera los números en orden y cortará con el gasto sin control"