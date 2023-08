Llegó al cine el film que se rodó en un pueblito cordobés y compitió en Berlín

Una película que se filmó en la localidad cordobesa de Villa Tulumba y en Santiago del Estero participó en la última edición del prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín y ahora llegó a los cines nacionales.

Se trata de "Almamula", film dirigido por el santiagueño Juan Sebastián Torales, que estuvo en la sección Generation, dedicada a películas protagonizadas por jóvenes o centradas en una mirada juvenil. "Fue inolvidable. Allí las salas son como estadios. Tuvo siete proyecciones con 700 personas a sala llena. Terminaba y era una ovación", valoró el director en diálogo con Pasen y Vean.

"Fueron ocho años de trabajo. Cuando estrena ya no te pertenece, no podés manejar el gusto del público. Recibirlo de manera tan cálida en un país tan alejado es reconfortante", valoró y confesó que tras un recorrido de 15 países, el estreno en Santiago del Estero lo inquietaba. "No sabía qué esperar. En el fondo, espero haber sembrado una semilla en mi provincia, saber que dará frutos en un pequeña industria que puede crecer, motivar a chicos a hacer castings, películas", subrayó y destacó que el evento del estreno "fue increíble" por la cantidad de gente.

La coproducción ítalo-franco-argentina cuenta la historia de Nino (Nicolás Díaz), un adolescente que es blanco de ataques homofóbicos en el barrio en el que vive. Es por eso que deja la ciudad y junto a su familia se muda al campo, donde conoce la leyenda del Almamula, una criatura que se lleva a quienes cometen actos sexuales impuros. En ella "buscará su salvación y decide atraerla", según adelanta la sinopsis.

Torales contó a Pasen y Vean que la película es el resultado de un largo proceso introspectivo que tiene que ver con "exorcizar" su desarraigo después de vivir 17 años en París.

Sobre por qué eligió filmar en su tierra natal, destacó: "Santiago del Estero es una tierra con un capital cultural muy fuerte y crecer allá es estar rodeado de mucha mística, folclore, naturaleza y una sociedad que funciona de una manera muy particular. Pero lo bueno de todo esto es que no es la mística que puede uno ver en las películas de Hollywood, la música y los paisajes tampoco; todo es diferente, todo esta teñido de algo muy difícil de definir, y todo lo que es difícil de catalogar, a mí me inspira mucho".

Sebastián Torales regresó a Santiago para filmar "Almamula".

El director prefiere no ponerle un género a la película, porque va a contramano con su manera de ver las cosas. Según relata, no quiere predisponer a nadie con etiquetas como "vas a llorar" o "vas a tener miedo", porque se pierde "la magia" y la sorpresa.

"Creo que hay que salir de estas estructuras, hoy toda la industria audiovisual esta hecha a medida del espectador. El espectador se ve en un espejo constantemente, y no sale a ver cosas diferentes, no hay riesgo. Yo veo el cine como una herramienta para perturbar la calma, y hoy perturbar no esta permitido. El cine ya no araña. Solo acaricia", reflexionó.

Torales valoró el hecho de filmar fuera de Buenos Aires para reflejar paisajes ignorados y activar "sectores dormidos" porque "no tienen el incentivo", lo que llevó a movilizar a más de 2.000 personas a Santiago del Estero.

En ese sentido, valoró el apoyo estructural del gobierno santiagueño y también del Polo Audiovisual de Córdoba para poder filmar en Villa Tulumba otra parte. "Son signos de que si cada localidad pone su parte, la industria cinematográfica se puede volver muy fuerte", enfatizó.

Aclaró a su vez que no quiso embanderar la película con lo LGBT, sino que se basó en su experiencia personal de "atravesar la adolescencia en una sociedad que va en contra de tus deseos".

Habla de la moralidad y de la sobrevaloración de la sexualidad en la sociedad de hoy, sobre el monstruo que nos creamos alrededor y de cómo lo diferente nos aterra

Actores sin experiencia previa

El cineasta destacó que tras más de un año de castings, eligieron a un 99% de actores santiagueños entre los que el 90% no tenía experiencia previa. El resultado, para él fue "sorprendente".

El estreno en Alemania

Para el director, estrenar en Berlín es "poner a Santiago en el mapa, un evento histórico a nivel cultural en la provincia". Además, dijo que el hecho de que el joven protagonista Nicolás Díaz vaya a Europa, subiéndose por primera vez a un avión, fue una de las mejores experiencias que le dio la película.

"Un día te despertás y recibís un mail de uno de los festivales más importantes del mundo en el que tu esfuerzo, tus dudas, todo en lo que apostaste estos últimos años, todo lo que perdiste, es recompensado. No tengo hijos, pero puedo decir que en cierta forma di a luz", contó antes del estreno en Berlín.

El film fue producido por Twins Latin Films, Tu Vas Voir, Augustus Color y Palermo Production.

Entrevista de Francisco Vidal.