Llega "Sonido de libertad", la polémica película sobre trata de niños

Hace un par de meses empezaron los llamados a distintos medios preguntando cuándo se estrenaba "la última de Mel Gibson".

Pasaron días antes de comprender que se trtaba en realidad del film que protagoniza Jim Caviezel, amigo personal de Gibson, y por ese motivo el director de "La pasión de Cristo" lo recomendaba.

Varios no aceptaban un "no sé" por respuesta y arriesgaban que "el gobierno" y "los poderosos de siempre" estaban impidiendo que llegara a los cines porque trataba un tema muy sensible

“Sonido de libertad” cuenta la historia de un agente gubernamental que desmantela una red de abuso sexual infantil que opera en Colombia.

El personaje principal está basado en Timothy Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. que fundó una organización contra el tráfico de personas, Operation Underground Railroad (OUR).

Trabaja encubierto, y algunas de las crudas escenas de acción en la jungla colombiana no se verían fuera de lugar en una película de Hollywood más convencional.

La película será estrenada en las salas de todo el país el 31 de agosto.En Estados Unidos el debut fue el 13 de julio y más allá del valor del guión, ha tenido una publicidad adicional porque desde el comienzo fue parte de una teoría conspirativa.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Ballard , el creador de O.U.R asegura haber realizado más de 4.000 diferentes operaciones para desmantelar trata de mujeres y niños.

La Fundación y su impulsor han sido señalados por recibir apoyo de miembros de la extrema derecha de los Estados Unidos, y por promover teorías conspirativas .

Ballard participa de QAnon, un grupo que aseguraba que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había llegado a la Casa Blanca para terminar con una élite de pedófilos satánicos.

Y en esa lista cada uno con algo de poder ponía a lo que más bronca le tenía.Allí fueron a parar miembros de la política, actores de Hollywood e importantes empresarios.

"Sonidos de Libertad" presenta la trata de menores como una crisis de la que ningún medio quiere hablar o a la que no prestan atención los gobiernos.

Hasta el momento la mayoría de las acusaciones de que se quiere prohibir la película no son reales .

Provienen de los reclamos que en redes sociales han hecho las personas que la apoyan. No hay señales de que alguna distribuidora se haya negado a lanzarla o al menos no por los motivos que las teorías de conspiración aseguran.

En rigor, la supuesta prohibición ha servido más como una estrategia para llamar la atención y le ha otorgado una publicidad adicional.