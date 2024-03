La serie de Guillermo Coppola indignó a una vedette: "No pueden ensuciar así"

“Coppola, el representante” se estrenó Star el 15 de marzo con todos sus episodios y ya hay varias polémicas abiertas por la trama y por los personajes.

En clave de humor, la serie de ficción gira en torno a Guillermo Coppola, interpretado por Juan Minujín, quien intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado, cuyo desempeño deportivo es seguido rápidamente por una etapa de franca decadencia. La producción abarca dos décadas en su vida, explorando los altibajos en su agitado trabajo como manager de unos de los jugadores de fútbol más famosos del mundo.

Quien aparece en uno de los capítulos es Alejandra Pradón, interpretada por Adabel Guerrero, pero en un rol que la ex vedette no imaginaba. Pradón fue pareja de Coppola en la década del ’90, pero en la serie aseguran que ella en realidad lo que tuvo fue un romance con Diego Maradona y que su representante intentó cubrir yendo con la actriz al programa de Susana Giménez.

“No me gustó nada. La llamé a Claudia Villafañe para explicarle que era todo mentira. No pueden ensuciar así a la gente”, se quejó Alejandra Pradón, en diálogo con Intrusos.

En la serie aparece como amante de Maradona, pero no pensaba que la iban a poner en ese rol cuando fue hace un año a firmar el consentimiento con la productora.

“Yo fui la pareja de Guillermo, él vivió en mi casa. Ni un minuto estuve sola con Diego y lo hablé con Claudia. Yo di el consentimiento, pero con esto no”, aclaró Pradón y Marcela Tauro agregó que “él se arrepiente de no haber intervenido en el guion”.

“Hablé con Adabel, ella me contó que el productor le dijo que yo había salido con Diego, pero no pude hablar antes porque yo firmé el derecho de imagen y confidencialidad… Guillermo se sorprendió igual que yo, no son palabras de Guillermo. Él nunca le dijo que abortara a una mujer, él está caliente también. Lo engañaron a Guillermo y me engañaron a mí. Igual no voy a hacer juicio. Guillermo dijo que es una comedia, entonces que la gente lo vea como una comedia”, detalló la ex vedette.

Completan el elenco: Mónica Antonópulos (Amalia “Yuyito” González), Mayte Rodríguez (Sophie), Joaquín Ferreira (Poli Armentano), Santiago Bande (Guillermo Coppola joven), Alan Sabbagh (Mariano), Yayo Guridi (Flaco Manguera), Anna Favella (Doménica), Teté Coustarot (Teté Coustarot), María del Cerro (Karina Rabolini), Federico Barón (Daniel Scioli), María Campos (Susana), Agustín Sullivan (Carlitos Menem Jr.), Diego Pérez (Actor), Nicolás Mateo (Mariano Cúneo Libarona), María Marull (Silvia), Fabián Arenillas (Néstor Ibarra), Roxana Randón (Madre Guillermo Coppola), Azul Fernández (Amalia “Yuyito” González joven) y Gerardo Romano (Monaldi), entre otras figuras.