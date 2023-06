La hija de Bruce Willis creía que el actor no oía porque siempre estaba aislado

Tallulah Willis, la hija de Bruce y de Demi Moore dio una nota en la que sostuvo que se siente mal por haber estado algo alejada de su padre cuando comenzaron los primeros síntomas de la demencia que alejó al actor, de 68 años, de su exitosa carrera cinematográfica.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En un extenso artículo que escribió para la revista Vogue, la también actriz dijo que sabía “hace mucho tiempo” que algo andaba mal con su padre, pero que ella asumió que simplemente había “perdido interés en ella” después del nacimiento de sus hermanas menores con su segunda esposa.

Recordó que ha sido uno de las personas que ha presenciado el declive constante de su padre y admitió que ella y su familia inicialmente culparon de la “falta de respuesta” del hombre de 68 años a su “pérdida de audición de Hollywood”.

Sin embargo, a medida que esta condición se agudizó, admitió que comenzó a ‘tomarlo como algo personal… Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y, a veces, lo tomé como algo personal. Había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí.

“Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”, añadió.

El devastador diagnóstico de Bruce se reveló al mundo a principios de 2022 , con su familia, incluida su exesposa Demi Moore, sus hijos y su actual esposa Emma Hemming, con quien emitió una declaración conjunta en nombre del actor, mientras compartía detalles sobre su condición.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Aunque la noticia de la condición de Bruce no se compartió públicamente hasta marzo de 2022, Tallulah dice que él había estado “luchando en silencio” con su salud durante algún tiempo antes de eso, tiempo durante el cual ella luchó contra la anorexia, una condición que ella admite que dejó. ella en un estado de ‘evasión y negación’ sobre los propios problemas de su padre.

“Mientras estaba envuelta en mi dismorfia corporal, mi padre estaba luchando en silencio. Se estaban realizando todo tipo de pruebas cognitivas, pero aún no teníamos un diagnóstico”, dijo.