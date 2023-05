La cruda historia real de "El Negro Pablo", el villano más recordado de Okupas

Fran Vidal

Okupas fue una de las series que marcó un antes y un después para la televisión argentina. La marginalidad y la "calle" se trataron con una precisión que impresionó y que hasta puso de moda un género que llevó a otras producciones del estilo.

Esa tenacidad de Bruno Stagnaro por hacer real lo que se cuenta se traduce en los personajes que eligió para que estén en la serie -disponible en Netflix- que protagonizó Rodrigo de la Serna, en la que interpretaba a un joven de clase media que se va a cuidar una casa familiar y termina abrazando la calle.

Además de actores, los castings llevaron a que gente de barrio protagonice muchas escenas. Uno de los que impresionó fue Dante Mastropierro, un joven que no tenía nada que ver con la actuación pero que tenía más historias encima que cualquier película y que ahora relata en "Las memorias del Negro Pablo", un libro sobre su vida.

Peleas de barrio, códigos, pérdidas dramáticas se reflejan en las páginas de este repaso a lo "Okupas" de una vida que impacta. En diálogo con Cadena 3, Mastropierro relató que un contacto lo llevó a probarse junto a su hermano para la serie y ese casting, en el que le pidieron que "verduguee a alguien", originó gracias a su creatividad una de las escenas más tensas de la televisión argentina, en la que Ricardo va al Docke a buscar al "Pollo" (Diego Alonso) y lo hacen esperar ante un sombrío clima de tensión y peligro. El propio Stagnaro le preguntó si podían incluir en el guión la parte del "Mascapito", que Dante improvisó. Jamás se imaginó lo que iba a generar.

El libro revela que el propio De la Serna incluso se preocupó en la previa a una escena, porque en un momento no sabía si estaba actuando o si estaba enojado en serio.

"La gente al leer el libro va a encontrar al Dante, o al 'Negro Pablo', como lo quieran llamar, más humano. Fue uno de los villanos más queridos, van a encontrar más ternura y no se van a arrepentir de la historias que hay", describió Mastropierro.

Como si todo eso fuera poco, hasta hay lugar para relatos paranormales: "Una vez se me empezó a mover la cama y una mano fría me agarró de los tobillos y me sacudió para tirarme. Otra vez sentí que alguien me tapaba la boca y no podía hablar", cuenta sobre un libro que también muestra su acercamiento a rituales religiosos.

Con un fuerte compromiso que pone en su comedor en La Boca, que maneja junto a su esposa, Dante se define como "un laburante más", que siguió tomando algunos papeles y tiene un trabajo en el Indec. Un personaje cuya vida podría tener varias temporadas.