Kevin Costner dijo que debió hipotecar cuatro casas para hacer cine

Kevin Costner se mostró conmovido en Cannes, donde lo ovacionaron de pie durante la presentación de "Horizon: An American Saga" la película que lo tiene como director y en la que ha invertido mucho dinero.

Durante su discurso, el actor-director expresó su agradecimiento y afirmó que su experiencia en el festival francés será por siempre algo que llevará en su memoria.

Costner asistió al estreno con cinco de sus siete hijos: Annie, de 40 años; Cayden, de 17; Grace, de 13; Lily, de 37; y Hayes, de 15, quien de hecho también debuta como actor en la película.

Hablando de su concepción del cine y de las cosas que está dispuesto a hacer para honrar su pasión, recordó que en su carrera ha ganado mucho pero ahora para hacer cine tuvo que hipotecar cuatro casas.

Precisó que ha desembolsado 98 millones de dólares por las primeras tres películas de "Horizon: An American Saga", y una cuarta película lo llevará por encima del umbral de los 100 millones de dólares.

"He adquirido... No necesito cuatro casas", dijo Costner sobre cómo utilizó sus propios fondos para financiarlas “Arriesgaré esas casas para hacer mis películas. Quiero dejárselas a mis hijos, pero mis hijos tendrán que vivir sus propias vidas”.

“No sé por qué es tan difícil lograr que la gente crea en la película que quería hacer. … No creo que la película de nadie sea mejor que la mía. Lo hice para la gente”.

“Es un patrón que sucede conmigo, las cosas que quiero hacer son más difíciles de hacer”, dijo.

“Mi problema es que no me desenamoro de algo que es bueno”, dijo el cineasta-actor sobre los proyectos que mantiene en largo desarrollo.

Señaló asimismo que le produjo felicidad asistir a Cannes. "Tenía este festival en mente hace unos dos años. Pensé que sería importante en la vida de esta película porque era independiente. Era una gran roca que iba a empujar cuesta arriba, y parte de todo este asunto de la película es cuánta gente puede conocerla".

Y añadió " he tenido películas que han tenido muy poca repercusión y que han ido muy bien, pero aquí había mucho en juego, mucho dinero que yo estaba invirtiendo. Y claro, pensé que me encantaría ir a Cannes con una película. Siempre había querido hacerlo. He pospuesto venir muchas veces porque no era mi película. Pensaba que algún día vendría con mi película. Siempre formó parte de mi pequeño plan secreto. Eso no significaba que fuera a suceder. Estoy muy satisfecho de ver lo que Cannes ha podido hacer por mí; es importante en el mundo del cine independiente".