Guillermo Coppola habló de las críticas a la serie de su vida

El empresario Guillermo Coppola respaldó las críticas a su serie biográfica "El representante", que se estrenó el viernes 15 de marzo en la plataforma Star+, por parte de sus ex parejas Amalia "Yuyito" González y Alejandra Pradón, y aseguró que no tenía conocimiento del guion.

El ex representante de 75 años les contestó a sus ex parejas, Amalia "Yuyito" González y Alejandra Pradón, quienes cuestionaron cómo fueron representadas.

"Yuyito", encarnada por Mónica Antonópulos, fue pareja del ex representante y tuvo con él su primera hija, Bárbara, de 36 años.

En la ficción, sin embargo, muestran que Coppola le propuso abortar ese embarazo. "Ella salió con ese tema diciendo que no había existido tal situación, que jamás yo hubiera hecho una cosa así. No estaba preparado ni nada, yo no sabía que iba a salir. A mí no me molestó porque yo sabía que no era así", se defendió el manager.

Pradón, interpretada por Adabel Guerrero, fue novia de Coppola durante la década de los 90, pero en la serie aseguran que ella en realidad lo que tuvo fue un romance con Maradona y que su representante intentó cubrir yendo con la actriz al programa de Susana Giménez.

"No me gustó nada. La llamé a Claudia Villafañe para explicarle que era todo mentira. No pueden ensuciar así a la gente", reveló en una entrevista televisiva.

Al respecto, Coppola dijo: ""Lo que aparece en la ficción, hay que preguntárselo a los guionistas, al director. Alejandra Pradón salía conmigo. Y colorín, colorado, este clip se ha terminado".

"Si alguna duda tienen, me preguntan como me estás haciendo vos ahora. No sabía que Alejandra salió a aclarar cómo fue, pero me parece bien. Con ella vivimos, viajamos, salimos. Lo que pasa es que había salido una tapa de una revista de Alejandra con Diego. Pero bueno, las figuras eran ellos", añadió.

Su postura sobre el desfinanciamiento del INCAA.

En otra entrevista radial, Coppola fue interrogado por la situación que atraviesa el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y sostuvo: "Siempre digo, no me gusta señalar de lejos y menos hablar de lo que se está cocinando si uno no está dentro de la cocina".

El manager fundamentó que "esas cosas por algo existen y no las crearon por dibujar". "Con control y medida, esos lugares tienen que existir", opinó.