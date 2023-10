Francis Lawrence está harto de las críticas por dividir Sinsajo en 2 películas

En la previa al estreno de la precuela de la exitosa saga de Los Juegos del Hambre, el director Francis Lawrence, compartió su perspectiva sobre esta decisión de dividir Sinsajo (Mockingjay) en dos partes.

Al reconocer las reacciones encontradas, expresó su pesar: “Lo lamento totalmente. No estoy seguro de que todos lo hagan, pero yo definitivamente lo hago”.

El director también justificó su elección argumentando que esta estrategia se basaba en la dinámica de los episodios televisivos, donde los espectadores deben esperar una semana para ver el desenlace con cierto suspenso.

En este sentido, señaló que hacer esperar a la audiencia por un año resultaba artificial, a pesar de que las intenciones eran genuinas. Buscaban mantener la emoción y coherencia narrativa a pesar de las críticas.

Lawrence dirigirá la precuela basada en el libro La balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) de Suzanne Collins, publicado en 2020.

Cuando se le preguntó si se contemplaba dividir también esta entrega, el director respondió con determinación: “Nunca hubo una conversación real al respecto. Es un libro largo, pero recibimos tanta mierda por dividir Sinsajo en dos que pensé: De ninguna manera. Simplemente haré una película más larga”.

Esta nueva entrega está programada para estrenarse en salas el 16 de noviembre, prometiendo conquistar nuevamente a los fieles seguidores de la saga.