¿Es buen negocio estar en la televisión argentina?

Un escándalo que nunca se sabrá si está guionado o surgió espontáneamente hizo que en las últimas horas Zaira Nara anunciara su renuncia a la edición 2023 del Bailando que en la pantalla de América conduce Marcelo Tinelli.

La hermana de Wanda , difundió a través de sus redes sociales una explicación sobre la decisión que había adoptado.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Aunque no vale la pena citarla, el anunciado alejamiento se debería-si se concreta- a las palabras de Coti Romero quien tuvo una ofensiva referencia a Nara al sostener que había llegado gracias a su habilitad para una determinada maniobra sexual.

Pero al margen del escándalo que es de lo que se nutre cualquier reality, lo importante acá es saber cuánto ganan las figuras en la televisión y si la permanencia en pantalla justifica cualquier pelea.

¿Cuánto se pierde Zaira por no participar del streaming?. Aseguran que 4 mil dólares por mes -3.920.000 pesos al cambio del día viernes 27 de octubre- por cuatro apariciones , una por semana.

Aunque ella no ha brindado ningún tipo de precisiones, las mismas fuentes afirman que ni siquiera ha firmado contrato con la producción del envío de Tinelli porque su salario es abonado religiosamente por el sponsor que promueve su participación.

La que continúa en el Bailando es Camila Homs, la madre de los dos hijos de Rodrigo de Paul que es quien fue presentada a principios de año como la figurita más difícil y la que iba a cobrar una cifra millonaria.

Para firmar contrato debió arreglar, previamente, condiciones con los abogados de su ex, porque su presencia en la pantalla de América hacía peligrar su acuerdo con el jugador del Atlético de Madrid.

Y por supuesto, ningún canal argentino está en condiciones de competir con la cifra que representó la división de bienes tras la ruptura de la pareja.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Se habló de 10 mil dólares, pero la cifra es pequeña al lado del acuerdo económico, con Rodrigo. El convenio al que llegaron las partes estipula que a Homs le corresponde el 10% del salario de su exmarido (aproximadamente unos 30 mil euros) como cuota mensual; un departamento en un exclusivo edificio de Puerto Madero y una suite de hotel; dos vehículos Range Rover; 150 mil dólares en una cuenta; dinero para viajar cada 45 días a España junto a sus hijos; viaje en business y hotel cinco estrellas, más 700 euros de viáticos por día.

Tinelli no pagó un salario equivalente ni cuando el rating trepaba a 25 puntos e invitaba a Mike Tyson para intercambiar un par de trompadas de mentirita. Mucho menos puede hacerlo ahora donde ya ha soportado jornadas de entre 5 y 6 puntos.