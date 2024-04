Cuatro bodas y un funeral, un éxito resonante que pintaba para fracaso

FOTO: Andie llegó al final y a el director no confiafa en Hugh.Hicieron un éxito descomunal

"Cuatro bodas y un funeral" es una de las comedias más populares de todos los tiempos, se cumplen 30 años de su estreno y a diferencia de otras producciones que desde el comienzo tenían ese aroma inconfundible que genera el éxito, esta pintaba mal.

Bajó la orden de producción de que se filmara en tiempo récord porque el presupuesto llegaba apenas a unos 4 millones de dólares una cifra mezquina para cualquier emprendimiento cinematogràfico ambicioso.

Los problemas empezaron de arranque, con el elenco.Convocaron al casting a Hugh Grant y la prueba resultó por lo menos, pollémica.

En lugar de ceñirse al guión, envió la grabación del discurso que brindó en la boda de su hermano. La falta de compromiso con el rol en esa instancia primigenia molestó tanto al guionista como al equipo de productores del film.

“No me quería nadie, Richard Curtis hizo hasta lo imposible para que no me dieran el papel porque pensaba que era demasiado lindo y que Charles tenía que verse como un nerd ", contaría el actor años después respecto a ese enfrentamiento que terminó siendo efímero ya que se le brindó la posibilidad de presentarse a una segunda audición, con toda la formalidad del caso.

En ese instante, circulaba el rumor de que Alan Rickman iba a ser el actor elegido, aunque también querían a Alex Jennings.

Ya se sabe que aún con objeciones, Grant se impuso a todos y contribuyó al éxito de la comedia que surgió de la inspiración del director y guionista Richard Curtis el día que ordenando papeles advirtió que 3 de cada 5 salidas que hacía por fuera de compromisos laborales, eran a casamientos.

Así como estuvo en discusión el protagónico masculino, no fue sencillo tampoco encontrar a la mujer indicada.

Audicionaron para el papel Jeanne Tripplehorn y Marisa Tomei. Ganó esta última pero un problema familiar le impidió empezar con el rodaje, por lo que las miradas giraron hacia Sarah Jessica Parker, la favorita de Curtis.

Tampoco ella fue la elegida porque todos los planes cambiaron cuando Andie MacDowell se presentó al casting y deslumbró a todos .

Al fin, el elenco enfrentó también las dificultades de la escasez de fondos. "No había dinero ni había interés pero nunca nos desalentamos. Rodar una película es costoso pero sentarse a hablar es barato, así que tuvimos muchísimas reuniones y castings hasta que convencimos a los estudios Working Title. Y eso realmente nos salvó: en ese año pulimos muchísimo el guión y entendimos mejor a los personajes", dijo el director.

Al fin, la pelìcula que esté cumpliendo 30 años recaudó 245 millones de dólares y figura entre las mejores comedias.