Ciencia ficción y romance: 5 películas imperdibles que están en cines

Varios films aclamados por la crítica se pueden ver en la pantalla grande este fin de semana, en una oportunidad que vale la pena no dejar pasar.

Duna: parte dos

"Duna: Parte Dos" explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Vidas pasadas

Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separaron cuando la familia de Nora, que entonces tenía solo 10 años, emigró desde Corea del Sur a Canadá. Muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en Nueva York, ambos se reencuentran con él online, y pasarán juntos una semana que les enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Secretos de un escándalo

Veinte años después del escandaloso y sensacionalista romance entre Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore) y Joe (Charles Melton) la estabilidad emocional de la compleja pareja se verá bajo presión cuando la famosa actriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) se incorpore a la familia para estudiarlos como parte de su preparación para su próxima película inspirada en los oscuros inicios de la relación entre Gracie y Joe.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Los impactados

Película de la argentina Lucía Puenzo. El impacto de un rayo que sufre Amanda, una mañana de invierno en medio del campo, la reconfigura física y psíquicamente. Cuando despierta de un coma inducido cinco semanas después, ya no es la misma. Las secuelas más visibles no son lo único que la asustan. Ni esa extraña cicatríz que los médicos llaman marca de Lichtenberg, el recorrido eléctrico que hizo el rayo al atravesarla de punta a punta. Ni que el impacto haya devorado la melanina de su pelo, ahora blanco, y de la piel que lo rodea. La inquietan más una serie de extraños síntomas que no puede explicar ni controlar: alucinaciones visuales y auditivas, descargas eléctricas y confusiones temporales que terminan aislándola de todo lo que fue su vida antes. Encuentra sostén en un grupo de impactados, que aún siendo completamente heterogéneo se transforma de a poco en su nueva familia. Ahí conoce a JUAN, un médico tan magnético como contradictorio dedicado a investigar ceraunopatías y a descubrir el talento específico que le trajo a cada uno el rayo. Para Amanda, el camino hacia la electrofilia será un viaje sin retorno.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Mi amigo robot

DOG vive en Manhattan y está cansado de estar solo. Un día decide comprarse un robot para que lo acompañe, con el que entabla una estrecha amistad bailando al ritmo del Nueva York de los años 80. Una noche de verano DOG se ve obligado a abandonar a su amigo robot en la playa. ¿Podrán volver a encontrarse?

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Cineclub Municipal Hugo del Carril (Córdoba)

"Anatomía de una caída" y "Las ausencias"

Cine Arte Córdoba

"Recursos Humanos", "Días perfectos" y "Puan"