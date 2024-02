Plataformas: principales estrenos de esta semana

Susana Manzelli

Prime video

Juega o muere

Mezcla de terror con unión familiar, esta película sigue a un grupo de jóvenes luchando contra una presencia diabólica. Natalia Dyer (Stranger Things) y Asa Butterfield (Sex Education)

This is me… now (A love story)

Jenifer Lopez regresa con su segunda historia de amor con Ben Afleck. La artista hace una película musical con canciones nuevas.

Mezcla su propia historia con la ficción y nos presenta las canciones de su nuevo álbum que supone su regreso a la música. Más de 20 años después del disco ‘This is me .. Then (2002) hace un balance de su vida personal y su trayectoria amorosa a través de sus temas.

Netflix

Crepúsculo

La saga completa de cinco películas de fantasía romántica basada en las novelas de la autora estadounidense Stphenie Meyer. Las estrellas de la película fueron Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Laurent.

Einstein y la bomba

Este docudrama usa imágenes de archivo y sus propias palabras para sumergirse en la mente de un genio torturado

Einstein huyó de la Alemania nazi ¿que pasó después?

El turista

Un hombre despierta sin recordar quien es y debe tratar de reconstruir su memoria mientras figuras despiadadas de su pasado lo persiguen. Son 12 episodios y está protagonizada por Jamie Dorman (Cincuenta Sombras)

Apple TV

New look

La historia del icono de la moda Christian Dior, coco Chanel y sus contemporáneos en 10 episodios, donde cuentan a qué se enfrentaron en la segunda guerra mundial para crear la moda moderna. Con Jhon Malcovich, Ben Mendelsonh y Juliette Binoche