Acusan a actriz de "La gloria" de extorsión y violencia escolar

Kim Hieora, actriz de "La gloria" , quedó envuelta en un escándalo de extorsión, abuso verbal y violencia escolar. La estrella de la exitosa serie de Netflix admitió haber integrado un reconocido grupo violento y haber participado en extorsiones.

Tras ser denunciada por el diario Dispatch, la actriz que en la serie encarna a una malvada de manual, sostuvo que "es difícil de admitir, pero me di cuenta de que la gente puede oprimir y acosar a otros hasta extremos inimaginables. Nunca pensé en ello porque nunca estuve en el lugar de Moon Dong Eun Creo que también justificaba mis acciones pensando: Hasta este punto no es suficiente para ser visto como un acosador'".

El diario señaló que mientras estuvo en el instituto Sangji de Wonju, provincia de Gangwon, Corea del Sur, circularon rumores de que formaba parte del grupo iljin (acosador) "Big Sangji", famoso por sus actividades de extorsión, agresión y abuso verbal.

Sin embargo, Hieora luego reveló: "Aunque formé parte de 'Big Sangji', no mantuve un carácter impecable durante ese tiempo. No puedo garantizar que no haya participado en esas actividades desagradables".

Consultada por las declaraciones de un excompañero que la acusó de sacarles dinero, admitió parcialmente su implicación: "Sí desempeñé un papel en la recaudación de dinero para compañeros mayores". Admitiendo haber sido parte de la extorsión, declaró a Dispatch: "Mis amigos de 'Big Sandji' tomaron dinero de otros estudiantes; era una cantidad importante. Yo también contribuía considerablemente