41 hachazos y una muerte: el caso que estremeció a un país entero

El true crime es por excelencia un género exitoso en todo el mundo. Hay un interés vivo de mucha gente en conocer de cerca el detrás de crímenes realmente estremecedores.

Es por eso que no pasó desapercibido el estreno de "Amor y muerte", una miniserie protagonizada por Elisabeth Olsen ("WandaVision") centrada en un impactante caso real de los años '80.

La producción ya tiene tres episodios en la plataforma HBO Max y lanzará uno nuevo por semana hasta llegar al séptimo.

La historia se centra en Candy Montgomery (Olsen) una ama de casa que tiene una vida demasiado tranquila en un pueblo de Texas: está casada con un hombre llamado Pat, asiste siempre a la iglesia y no tiene mucho más.

Pero una aventura extramatrimonial de la mujer con otro hombre (interpretado por Jesse Plemons) va a hacer que todo termine en un terrible asesinato con un hacha.

El tremendo crimen había sido relatado bajo otra óptica el año pasado con la serie "Candy", protagonizada por Jessica Biel, que se puede ver en Star+.

La producción está basada en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, que condensa una serie de artículos periodísticos que se escribieron en el Texas Monthly.

“La historia trata en gran medida de una versión percibida del clásico sueño americano. Se trata de la vida a fines de la década de 1970, una época en la que la gente se casaba a los 22 años, tenía hijos y la iglesia era su red social. No quería que la narración careciera de ligereza. La vida no es así. Esta es también una historia que, si no fuera verdad, en realidad no podrías inventarla”, describió la directora de la serie -que tiene como showrunner a David E. Kelley, conocido por Big Little Lies- Lesli Linka Glatter.

La ficción fue coproducida por HBO Max y Lionsgate y entre los productores está la actriz Nicole Kidman.

El elenco se completa con Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel.