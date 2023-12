2023 fue el año de Guillermo Francella

Ningún otro actor argentino tuvo un año como el que vivió Guillermo Francella , un laburante como pocos que desde el comienzo fue popular y con el tiempo y las oportunidades logró el prestigio que se le negaba cuando hacía dupla con Emilio Dissi.

A comienzos de 2023 protagonizó "La extorsión" y se metió en la piel del piloto Alejandro Petrossián, alguien que tenía algo que esconder y que, al ser descubierto por gente peligrosa, permitía el chantaje que logró mantener al público interesado hasta el final.

Le fue bastante bien en las salas cinematográficas y pasó luego a HBO Max una de las plataformas que cuenta en su catálogo al actor de "Casados con hijos".

“Me gustó muchísimo -dijo Francella sobre la decisión de encabezar un thriller- es un género que jamás lo pude explorar desde lo interpretativo. He hecho comedias, he hecho dramas, historias reales basadas en hechos reales. Esto me gustó mucho es una película de género que está muy bien escrita”.

Pero en la segunda mitad del año le esperaba una brevísima participación en "Nada" , la deliciosa comedia de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat con Brandoni y Robert De Niro y la segunda parte de "El encargado".

Para estos episodios ya habían desaparecido las críticas que el sindicato que nuclea a los porteros le dirigió en la temporada inicial cuando se tomaron en serio la ficción de un encargado que por delante era todo sonrisas y , de costado, podía aprovecharse de algunos consorcistas y tenía, es verdad, un perfil oscuro.

"Escuché lo que pasó, y la única respuesta es que es ficción, todo lo sabemos", dijo Francella cuando los encargados salieron a decir que la serie los dejaba mal parados.

Pero la segunda temporada no tuvo desencantados y anduvo muy bien de crítica y rating y abrió la posibilidad de una tercera parte para 2024.

Francella podría haber descansado después de tanto trabajo pero le aguardaba la consagración definitiva como relator de "Muchachos" la épica película sobre la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol que le posibilitó a la Argentina sumar su tercera estrella.

Futbolero como ninguno-un ícono de Racing y el meme viviente de todas las celebraciones académicas-se dio el gusto de ser la voz del festejo más nutrido y popular que se ha. visto por estos lugares.

Y semejante éxito abarca sólo cine , series y televisión. También se cansó de llenar salas con la versión teatral de "Casados con hijos" mientras Telefé sigue emitiendo los viejos capítulos de la serie con lo que les pinta la cara a lo que le pongan los otros canales.