Una alarma silenciosa en las aulas universitarias

Fernando Genesir

Hoy quiero reflexionar sobre un tema que, aunque ha estado presente durante años, parece haber cobrado una relevancia inquietante en los últimos tiempos: la educación en Argentina. Ayer, mientras desayunaba con mis compañeros, se mencionó una serie de lecturas del fin de semana que me dejaron pensando, en particular, una nota publicada en La Nación. Esta nota aborda un fenómeno preocupante que se está dando en las universidades argentinas, tanto públicas como privadas.

El artículo menciona un caso específico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, donde un profesor se sorprendió al recibir la pregunta de una alumna de cuarto año sobre qué era un estereotipo. Este no es un caso aislado; otros estudiantes también han manifestado no entender términos como "redundante". La situación es alarmante, y no se limita a la UBA. Otra docente ha reportado errores de ortografía graves en exámenes, incluso una respuesta de 10 líneas sin ningún tipo de puntuación. ¿Cómo es posible que esto suceda en estudiantes universitarios?

Además, se ha documentado que en una universidad privada de San Isidro, una alumna se refirió a los excombatientes de Malvinas como "exconvictos", lo que refleja una falta de comprensión básica de la historia y del lenguaje. Este tipo de situaciones se ha vuelto un tema de conversación común entre docentes, quienes coinciden en que el nivel académico de los estudiantes que ingresan a la universidad ha ido en caída libre durante al menos dos décadas. No se trata de un problema reciente ni exclusivo de un gobierno; es un fenómeno que nos atraviesa a todos.

Marcelo Rabossi, un especialista en educación universitaria, señala que lo que está ocurriendo en la universidad está relacionado con lo que sucede en la escuela. Aunque ha aumentado la terminalidad en el secundario, esto ha sido a expensas de la calidad educativa. Se han aprobado alumnos sin que tengan las competencias necesarias, y las consecuencias son evidentes en el nivel universitario. En este contexto, es crucial que empecemos a pensar en soluciones, aunque sabemos que tomará tiempo.

Este tema es complejo y requiere un análisis profundo. Hay muchos eslabones en esta cadena: la universidad, la escuela, el hogar, los padres, los propios estudiantes y la tecnología. Cada uno de estos aspectos merece ser evaluado. ¿Estamos enseñando como hace 20 años? ¿Hemos adaptado nuestra enseñanza a la nueva realidad tecnológica? ¿Estamos como padres haciendo lo suficiente para fomentar el aprendizaje en casa? Es evidente que hay muchas aristas que explorar.

Recibí comentarios de docentes que también confirman que los alumnos llegan a la educación superior sin los conocimientos básicos necesarios. Graciela, desde Córdoba, comparte su experiencia con una alumna de abogacía que no sabe lo que es un artículo, un sustantivo o un adjetivo. Estas anécdotas refuerzan la urgencia de abordar la situación y buscar soluciones.