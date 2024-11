¿Qué hacemos con el adolescente multireincidente?

Fernando Genesir

En Córdoba sigue la polémica por el menor de 15 años que ya fue detenido 12 veces en lo que va de este 2024, acusado de participar presuntamente en distintos delitos. La Policía lo detuvo el miércoles después de una espectacular persecución, tras robar un auto junto a otro chico. El dato llamativo es que después de esa detención, el menor fue alojado en una residencia de Alta Córdoba y ayer a la madrugada se fugó de esa casa en la calle Baigorrí, y la Policía lo detuvo otra vez.

Se pide a la jueza que autorice como una medida excepcionalísima la internación de este adolescente multireincidente en el complejo Esperanza. La fundamentación es larga y se podría resumir en que ya han intentado todo y todo ha fracasado. Pero el Tribunal Superior de Justicia le dice que no, que no hay margen en Córdoba para ninguna medida de encierro no punibles.

Entonces hay muchas preguntas, una de ellas es, bien, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué se hace para que ese menor y muchos otros no vuelvan a delinquir? ¿Qué hacemos para mejorarle la vida a ese menor? Para reinsertarlo socialmente porque ni su familia lo puede contener, no está la familia o no lo puede hacer. Y por supuesto que para muchos la idea es bajar la edad de imputabilidad, para que los menores que delinquen vayan a la cárcel, sean encerrados.

Me acordaba de que hay muchos otros que sostienen que en lugar de una cárcel, a los menores hay que enviarlos a lugares donde puedan recibir lo que no reciben en su mala vida. Repito, porque no tienen familia, o porque no tienen la escuela, es decir, proponen que vayan a establecimientos donde sean reeducados, y el día de mañana sean reinsertados en la sociedad.

Esta semana leí en un diario español que hay varios lugares en el mundo que proponen eso, un enfoque más humano para tratar de reinsertar a los delincuentes en la sociedad, aunque hayan cometido un delito mayor. Hay varios ejemplos, pero voy a poner solo uno por una cuestión de tiempo, y es la cárcel que está en la isla de Bastoy, en Noruega. En esa cárcel no hay rejas, los presos viven en viviendas compartidas, en habitaciones privadas, visten su propia ropa, a excepción de una comida al día se cocinan para ellos.

La mayoría de los presos se dedican a la agricultura, en su tiempo libre hacen deporte, juegan al fútbol, al tenis, montan a caballo, salen a pescar, ven televisión, van a la biblioteca, pueden disfrutar de un concierto, o de una charla o de cursos. No es, repito, la única cárcel donde los presos viven sin rejas. En algunos centros penitenciarios del mundo, los guardias incluso van sin armas, para crear un entorno armónico donde la comunidad prima sobre la violencia.

Es solo un ejemplo que quería dejarles de algo que leí esta semana en un diario español, en El Confidencial. Noruega, uno de los países con menor porcentaje de reincidencia del mundo. Un 20% de los presos vuelve a la cárcel en los primeros dos años de libertad. El 80% restante no vuelve a la cárcel, no vuelve a reincidir, se reinserta en la sociedad.

En el otro extremo, Estados Unidos, lo vemos en las películas, cárceles mucho más restrictivas, durísimas, y ahí el 50% de los presos reincide en los tres primeros años de libertad. Se los dejo, me pareció interesante para compartirlo en un viernes.