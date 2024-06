Lo que faltaba: ahora cobran por calentar la comida en el colegio

Fernando Genesir

Voy en ruta hacia Ticino, un pequeño pueblo de Córdoba que genera su propia energía a partir de la cáscara de maní. Estoy recorriendo el país con Cadena 3 para mostrarles a ustedes, nuestra querida audiencia, La Argentina Posible. Pero no todo es color de rosa en nuestro viaje.

Ayer me enteré de algo que me dejó perplejo: hay colegios que cobran a los alumnos por calentar su comida en el microondas. Como padre de hijos en edad escolar, esto me llamó mucho la atención. Hablamos aquí de colegios con doble escolaridad donde los niños necesitan quedarse un poco más porque tienen actividades extraescolares y necesitan comer algo al mediodía.

En mi época, nuestros padres nos preparaban la comida para llevar al colegio porque no había dinero para comprarla allí. Hoy muchos padres hacen lo mismo y se encuentran con que deben pagar si quieren que sus hijos coman caliente.

Parece ser una práctica común y aceptada por algunos colegios justificándolo como un gasto extra por uso del microondas y personal para servir la comida calentada. Sin embargo, ¿no deberían estos costos estar incluidos en las cuotas del colegio? ¿No es acaso parte del servicio educativo asegurar que los niños tengan una buena alimentación durante su estadía?

Me preocupa esta tendencia a deshumanizar servicios básicos como este. Como bien dijo nuestro compañero Mauricio Coccolo: "Es deshumanización". Me pregunto si pronto empezaremos a cobrar también por el uso del secamanos en los baños porque también consume energía.

Entiendo que la energía no es gratis y que los colegios tienen costos, pero hay límites. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Vamos a empezar a cobrar por cada pequeño servicio o comodidad que se ofrece en un colegio?

Nuestros hijos merecen un ambiente escolar donde se sientan cuidados y valorados, no uno donde cada necesidad básica tiene un costo adicional.

Esta es una Argentina posible que no queremos ver. Sigamos buscando juntos una mejor.