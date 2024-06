Adiós al niño prodigio del motociclismo argentino

Fernando Genesir

Hoy me veo en la necesidad de reflexionar sobre una triste noticia que nos golpeó en las últimas horas: la muerte de un niño prodigio del motociclismo argentino, Lorenzo Somazzini, de tan solo 9 años. Este pequeño piloto sufrió un grave accidente durante un entrenamiento en el Autódromo de Interlagos, en San Pablo. Su sueño era llegar al MotoGP y ser campeón del mundo.

Me pregunto cómo es posible que niños tan jóvenes participen en carreras de motos. La categoría Honda Junior Cup reúne a pilotos desde los 8 hasta los 16 años, con motos adaptadas y preparadas para la competición. Pero no puedo evitar pensar: ¿cómo aprende a manejar un chico de cuatro, cinco o nueve años una moto?

Imaginar lo que le pasó a Lorenzo es desgarrador, pero hay muchos otros chicos asumiendo el mismo riesgo fatal. Me cuestiono qué pasa por la cabeza de los padres para autorizar y exponer a sus hijos a semejante riesgo.

Hoy nuestra encuesta pregunta si está bien que un niño practique deporte de alto riesgo. Algunas respuestas sugieren que deberíamos permitirlo si el niño lo desea y está preparado. Pero yo me pregunto: ¿no deberíamos nosotros como adultos frenar eso? ¿No deberíamos asegurarnos que tengan determinada edad, determinado cuerpo, determinada madurez para hacer esto?

Aquellas personas argumentan que si no empiezan a esa edad, luego no se transforman en los fenómenos que son. Pero yo me pregunto: ¿el fin justifica los medios? ¿Estamos dispuestos a exponer a nuestros niños a estos riesgos solo para que lleguen al MotoGP o la Fórmula 1?

El riesgo siempre está, eso es cierto. Pero también es cierto que como sociedad deberíamos hacer todo lo posible para minimizar esos riesgos, especialmente cuando se trata de niños. No tengo todas las respuestas, pero creo que es fundamental hacernos estas preguntas y reflexionar sobre ellas.