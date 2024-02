Neuquén aplica una tasa a los combustibles y hay inquietud entre estacioneros

La Municipalidad de Neuquén comenzó a aplicar una tasa a los combustibles a raíz de la quita de los subsidios nacionales al transporte de pasajeros del interior y la decisión genera inquietud entre los dueños de las estaciones de servicio.

La iniciativa, impulsada por el intendente Mariano Gaido, por aprobada por el Concejo Deliberante como una alternativa para que no recaiga en los bolsillos de los usuarios la eliminación del Fondo Compensador del Interior, a partir del cual se subvencionaba a las empresas de colectivos urbanos de todas las provincias.

En diálogo con Cadena 3, el titular de la Cámara de Expendedores de Neuquén y Río Negro, Marcelo Pirri, dijo este jueves que, si bien los estacioneros no están en contra de la medida porque no los afecta directamente, advirtió que les podría ocasionar problemas por una probable fuga de consumidores hacia localidades rionegrinas cercanas y por el cargo que les traerían aparejadas las ventas a través de tarjetas de crédito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cabe señalar que la tasa grava las ventas de combustibles con un 4,5 por ciento y la Municipalidad de Neuquén estima que recaudará 400 millones de pesos mensuales.

“Estamos complicados si se aplica sólo en Neuquén, porque todos se irían a cargar a Cipolletti (Río Negro) o Plottier (Neuquén), por ejemplo, pero aparentemente también están con intenciones algunos intendentes de las ciudades rionegrinas de cobrar este tipo de tasas”, afirmó Pirri.

“Si bien nosotros no nos mostramos en contra, porque no nos afecta en cuanto al costo, que lo debe pagar el consumidor, la interjurisdicción puede crearnos competencia entre estaciones donde se cobra o no y, además, nos genera un cargo importante, porque muchas de las ventas las hacemos con tarjetas de crédito y eso requiere una comisión y plazos de pagos, que son todo un tema”, señaló.

“De parte nuestra, no podemos hablar de constitucionalidad o no. A eso lo tendrán que plantear los consumidores, que se ven perjudicados con el cobro de la tasa. Nosotros planteamos que este costo debería ser subsanado con alguna compensación para poder paliar esta situación”, agregó.

Por último, admitió que la venta de combustibles está en un 15 o 20% de retroceso, entre otras razones porque hay menos turismo.

Entrevista de "Informados, al regreso".