Macri felicitó al PRO por no acompañar el aumento de sueldo para los senadores

El ex presidente Mauricio Macri felicitó al bloque del PRO que no acompañó el aumento de sueldo de los senadores y aseguró que la Argentina necesita que todos estén "comprometidos con la austeridad".

"Quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad", expresó el titular del PRO en su cuenta de la red social X.

El aumento de dietas fue instrumentado en medio de la sesión de este jueves, y fue votado a mano alzada, sin debate.

El posteo de Macri tuvo lugar luego de que Javier Milei reconociera en la misma red social que no solamente los siete senadores nacionales de La Libertad Avanza se negaron a convalidar un aumento de cerca del 150%, sino también otros representantes de la Cámara Alta.

"Quiero aclarar que ha habido otros Senadores que también han votado en contra dentro del bloque de JxC. Nobleza obliga", escribió el jefe de Estado.

El escándalo por el incremento de dietas reaviva el conflicto entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien intentó despegarse de todo tipo de responsabilidad a través de un posteo en el que explicó que no tenía "herramientas para frenarlo" y que lo sucedido fue "perfectamente legal".

