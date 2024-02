Tarde agitada en el HECA: ola de calor, espera fatigosa y helicóptero sanitario

En una jornada marcada por altas temperaturas en la ciudad de Rosario, la situación en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez se tornó complicada en momentos de la tarde.

Con termómetros que superaron los 38 grados, el calor agobiante se combinó con demoras en la atención médica, generando un ambiente tenso y agitado.

En ese marco, cerca de las 19.30 se activó el código rojo por el traslado de un paciente en grave estado, con lo cual se cortó momentáneamente el tránsito por Avenida Pellegrini a la altura del nosocomio, para el aterrizaje del helicóptero sanitario.

Según testimonios recabados por el móvil de Cadena 3 Rosario, el personal del hospital admitió estar experimentando demoras significativas en la atención de pacientes. Las quejas de personas que aguardaban atención de urgencias se multiplicaban, mientras el calor se volvía insoportable para familiares y allegados, que debían esperar fuera de la guardia como algunos de los que esperaban ser atendidos.

"Llegamos y no lo quisieron atender. Le dijeron que se vayan a otro hospital, pero él dijo que iba a patear todo para que lo atiendan", expresó la esposa de un hombre que yacía descompuesto en el suelo. Otra joven también esperaba atención en condiciones similares.

"Hace cuatro horas de demora y hay mucha gente sin atender y se va, se va. Había dos chicos descompuestos ahí, lo hacen ir, lo hacen ir, no lo dejan ni pasar", relató el familiar, describiendo la situación.

Otro caso alarmante fue el de un hombre con su esposa embarazada, quienes fueron enviados a otro hospital sin recibir atención. "Me dicen que no pueden hacer nada, que tienen que ir directamente a la (Maternidad) Martín. Pero si están muriendo acá, se les da reto. Yo no puedo hacer nada, aunque sea una inyección o algo para el dolor", expresó con frustración.

Informe de Agostina Meneghetti.