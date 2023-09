La mayoría de los locales comerciales no abrieron este lunes

Este lunes, por el Día del Empleado de Comercio, la mayoría de los negocios del centro de la ciudad amanecieron cerrados.

En los principales paseos comerciales fue notorio el cierre por la fecha festiva. Las galerías y los shoppings también se sumaron al asueto por la festividad.

Por su parte, los locales gastronómicos sí abrirán en su mayoría, puesto que los trabajadores no están nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio.

Miguel Rucco, presidente del Centro Comercial Calle San Luis, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y criticó la postura sindical que no permite a los empleados decidir si cobrar extra o descansar.

Radioinforme 3 Rosario Rucco planteó que los empleados deberían decidir si trabajar o descansar Audio

“No se le da la posibilidad, es injusto que el empleado no pueda elegir si venir a trabajar y recibir el doble de la paga. Por una cuestión sindical no se puede abrir, pero muchos elegirían venir. Es una injusticia que el afiliado del sindicato no pueda elegir”, afirmó.

En contraposición, Juan Gómez, secretario general del sindicato de Empleados de Comercio de Rosario (AEC), habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y apuntó: “El fundamento es el acuerdo nacional que se firmó. Es un feriado nacional para los empleados de comercio y se firmó con las cámaras empresariales para que no sea optativo”.

Siempre Juntos Rosario Gómez explicó la postura del Sindicato de Empleados de Comercio Audio

“En la relación entre los emperadores y los empleados no hay mucho margen para negociar. Se acordó que sea el feriado el lunes. Los feriados no son optativos y la actividad de comercio no es esencial. No se puede cambiar derecho por plata”, cerró.