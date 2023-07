Imputaron a miembro del clan Cantero por la bandera de "Los Monos" en Newell's

En el Centro de Justicia Penal de Rosario, se llevó a cabo una audiencia en la cual el fiscal Luis Schiappa Pietra atribuyó a C.D.A la participación en una asociación ilícita, la tenencia ilegítima de un arma de fuego y su implicación en la exhibición de la bandera de “Los Monos” durante la despedida de Maximiliano Rodríguez. Como resultado, se decretó la prisión preventiva efectiva por un plazo de 90 días.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, C.D.A habría formado parte de una asociación ilícita junto a Ariel Máximo C., Leandro V., Damián E. y Guillermo Manuel S., entre otros individuos aún no identificados. El objetivo de esta organización delictiva sería obtener ganancias a través de actos de violencia, amenazas, usurpaciones de viviendas, abuso de armas y otros actos violentos, con el fin de asegurar el control territorial para llevar a cabo actividades ilícitas.

Según lo expuesto por el fiscal, esta organización habría estuvo activa desde el 18 de marzo de 2020 (fecha en la que se incautó el teléfono de Pablo Nicolás C. en la Unidad 1 de Coronda) hasta el 24 de junio de 2023, cuando exhibieron la mencionada bandera en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia, con la imagen de los tres líderes y referentes de la organización.

Además, sostuvo que C.D.A, quien formaba parte de la asociación hasta noviembre de 2022, entró en conflicto con los líderes durante su estancia en el penal de Rawson.

El fiscal destacó que Ariel Máximo C. es el jefe de la asociación y, a pesar de encontrarse recluido en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, emite órdenes a Leandro V., Pablo C., Damián E. y Patricio M.C., quienes también tienen sus propias ramas dentro de la organización y rinden cuentas a Ariel Máximo C. en calidad de subordinados.

En relación a la participación de C.D.A, se le atribuye el rol de conductor de vehículos para la organización y el manejo de dinero proveniente de actividades ilícitas. Además, se le acusa de haber encargado, recogido y pagado por una bandera que fue exhibida en un evento deportivo el 24 de junio de 2023. La exhibición de esta bandera tenía como propósito demostrar la capacidad de la organización para dirigir negocios ilícitos y ejercer influencia sobre otras personas.

Adicionalmente, se imputa a C.D.A la tenencia ilegítima de un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 UAB, que fue encontrada en su domicilio, el 15 de marzo de 2023, sin contar con la debida autorización legal.