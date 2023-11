Hincha argentino víctima del ataque en el Maracaná: "Empezó por las banderas"

La Policía brasileña volvió a agredir brutalmente a los hinchas argentinos. Luego de varios hechos de violencia marcada, en la noche de este martes se desató una nueva represión que hizo que los jugadores de la Scaloneta reaccionaran. Liderados por Lionel Messi, los futbolistas del seleccionado se retiraron del campo de juego como protesta por lo sucedido.

Fernando, un hincha que estuvo en el Maracaná, señaló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario que fue “una noche inolvidable, hermosa, a pesar de los hechos”, quedándose con la victoria por sobre los golpes recibidos. El hombre oriundo de Lanús, Buenos Aires, explicó: “Lo que desató todo fue que la barra de ellos quiso colgar su bandera y no le daba el largo por el lugar donde empezaban las argentinas. Ahí inició una discusión”.

“Eso había parado, hasta que vino la policía y se desató un nuevo conflicto”, continuó. El fanático echó por tierra el rumor que marcaba que los problemas habían iniciado por chiflidos a los himnos, algo que catalogó como “folklore”.

“Mi bandera estaba abajo, y cuando fui a buscarla, porque estaba en peligro junto a la de los chicos de Rosario, no tuve más remedio que meterme un poco en el conflicto. No recibí palazos pero sí se cayó gente y me tuve que tirar a la cancha”, dijo.

Por otro lado, Fernando valoró la decisión que tomaron los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni: “La actitud de los jugadores siempre tiene que ser en defensa de la gente que los fue a ver. Lo de Dibu estuvo bien. Estamos agradecidos con ellos”. “No se preveía esto. No hubo cordón policial. Con mis amigos estábamos rodeados de gente de Brasil, pero fue un sector nomás que faltó el respeto. Con el resto estuvo todo perfecto”, concluyó.