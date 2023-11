Cuando el prestigio y los hitos empresariales son noticia

Guillermo López

Todo transcurrió esta semana, a pocos días de saber quién será el próximo presidente de los argentinos. Y la protagonista de la historia fue la empresa argentina con mayor prestigio de marca internacional en la actualidad.

Se trata de una firma que, como muchas en la historia de la economía de nuestro país, eligieron a Brasil como cabeza de playa de su plan de internacionalización.

Es un paso lógico: se trata de un mercado próximo, de más de 200 millones de consumidores y donde existen comunes denominadores culturales.

Pero nunca, nunca, una compañía nacida en Argentina había logrado quedase con casi la mitad de la torta del mercado de su sector en el país vecino. Ni Arcor, ni Techint ni Bioceres, por citar algunas.

Ese hito fue conseguido por Mercado Libre (MeLi), que pasó del 23% de market share del comercio electrónico en el primer cuatrimestre de 2020 al 44% al cerrar el tercer trimestre de este año.

$MELI ya tiene casi la mitad del mercado de e-commerce en Brasil.



En la pandemia tenía el 25%.



El revenue del e-commerce de Mercado Libre en ese país creció al 54% interanual en dólares en el último trimestre y acumula un incremento del 43% en 9M23. pic.twitter.com/1N0sRxp3ic — Damian Brik (@eldaminato) November 15, 2023

Lo logró en apenas tres años y medio y en un contexto donde las exportadoras argentinas están muriendo. En los últimos 15 años, contó el analista y consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo, Argentina perdió la mitad de sus empresas que venden al exterior.

La compañía de Marcos Galperín tiene una capitalización bursátil de casi US$ 75.000 millones. La secunda Globant (US$ 7.770 millones) y completa el podio YPF (US$ 3.500 millones).

Fue precisamente el fundador de Globant, Guibert Englebienne, quien se encargó este jueves de recordar que “no se debe manchar la reputación” de la empresa made in Argentina más importante en el mundo.

No se mancha la reputación de una compañía ejemplar donde 50.000 personas se rompen el lomo todos los días. Ellos merecen el respeto de todos.



No se usa el dinero de todos los argentinos para ganar una elección. No nos sobra ni corresponde.



No se usa el miedo y la mentira… pic.twitter.com/HrzvhsPSLV — Guibert Englebienne (@guibert) November 16, 2023

Lo hizo en referencia a la utilización de la imagen de MeLi en afiches de la campaña electoral. El posteo de Englebienne fue retuiteado por el propio Galperín este viernes por la mañana.

Esta semana, el prestigio y los hitos empresariales fueron noticia.