Funense hizo un bastón presidencial para Milei: "No le puedo poner valor"

Santiago Marsili, artesano platero de la localidad de Funes, Santa Fe, tiene un sueño: que Javier Milei acepte su bastón presidencial. Históricamente, en Argentina fue Juan Carlos Pallarols el orfebre encargado de realizar la obra, a excepción de 2015 cuando Mauricio Macri tomó el realizado por Damián Tessore, un artesano de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

“Está hecho especialmente para Javier Milei. Lo empecé en septiembre y ya está terminado”, contó Marsili en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Y añadió: “Se le hizo llegar la propuesta. La idea era mantenerlo en reserva y cuando se mandaron las fotos se filtraron”.

El artesano contó que la obra está realizada en plata, con el escudo nacional en oro. La madera es de lapacho, y está cargada de simbolismos. Tiene un león sosteniendo el cabo y un pergamino con algunas estrofas del himno.

Es de Funes y le confeccionó un bastón presidencial a Javier Milei ??



?? "Me dedico a la platería criolla y sería un place que el presidente electo pueda usarlo en su asunción. No tenia nada armado para Sergio Massa" contó el artesano platero, Santiago Marsili, a #Radioinforme3 pic.twitter.com/uARRzXemQ3 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 22, 2023

“Es el único bastón que hice, y que haré. Me dedico a la platería criolla, no tanto a esto. Sería una satisfacción enorme”, reveló. “El artista saca todo desde adentro. Lo hago con mucha pasión. Siento la platería criolla, no me siento cómodo haciendo platería religiosa o civil”, remarcó.

Por otro lado, Marsili subrayó: “No le puedo poner valor, tiene un costo importante de materiales, pero como pieza no lo pensé”. “Tengo muchas expectativas de que Milei lo tome. Tiene simbolismos que creo que lo representan”, concluyó.