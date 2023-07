Frustrados viajes de egresado: "Tenemos la valija en el living hace tres días"

Este jueves se vivieron momentos de tensión en la sede de Travel Rock, la empresa de viajes y turismo que postergó varias veces los vuelos de los egresados que viajan a Bariloche.

Este viernes Hugo, padre de una egresada, contó su experiencia. “La piba mía salía el 23, después nos dijeron que salían hoy a las 15, luego a las 19. Recién nos avisaron que salen a las 23.30”, indicó.

“El número de vuelo está para las 15.50. Ese vuelo se lo habrán dado a otra escuela, y a nosotros nos están pateando. Hubo que poner 24 mil pesos de tasa de embarque y el vuelo no está”, dijo en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“No les podés creer más. Supuestamente viajan con Andes, que tiene dos aviones, y dicen que se rompió uno. Que no jueguen con los pibes. Tenemos la valija en el living hace tres días”, cerró.

La postura de las agencias de viaje

La referente de la Asociación Rosarina de Agentes de Viajes (ARAV), Cristina Carbonari, dio su punto de vista sobre lo que está pasando.

“Ante todo, quiero aclarar que estoy con los padres y me solidarizo con ellos. Jugar con la ilusión del viaje de los chicos…Travel es una empresa de Buenos Aires”, comenzó.

“Es una competencia desleal para los demás. Ellos tienen armado operativos a futuro, con lo que cada vuelo se compra con un año de anticipación. El tema es que no sé dónde está el incumplimiento para que no se hagan los viajes. No te digo que es vender humo, pero después incumplen compromisos”, indicó, y sentenció: “A la hora de competir son compradores, pero no tienen el sustento de los más serios”.