"El personal policial no tiene miedo", dijo el jefe de Policía de Rosario

A menos de 24 horas de su asesinato, este viernes fue velado César Carmona, el policía de 50 años que fue baleado afuera de la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) , la repartición en la que prestaba servicios.

En el marco del “último adiós” , el jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, negó al móvil de Cadena 3 Rosario que el personal policial tuviese miedo ante la situación de creciente violencia armada, pero sí habló de “angustia y preocupación”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El personal policial tiene angustia en ese momento, preocupación y la responsabilidad y la obligación que les toca de ponerse el uniforme todos los días o al personal de la agencia de salir a hacer las tareas investigativas correspondientes, nos da más fuerza para seguir trabajando”, declaró.

Sobre el crimen, sostuvo: “Hay varias hipótesis, pero bueno, eso queda a disposición de la Fiscalía. Creo que es muy prematuro decir algo, se está investigando. Bueno, a la familia solamente expresarle el dolor que tenemos como personal policial, como compañero, lo conocía. Muchos años he hablado con él cada vez que nos cruzábamos en la jefatura. Un muchacho bueno, trabajador, honesto. Es una angustia total”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre las medidas tomadas en sedes policiales, expresó: “Anoche fueron blindadas por una serie de allanamientos que se están haciendo, pero bueno, está reforzado y lo importante es que el personal policial siga de pie y trabajando como lo está haciendo hasta el momento. Trae angustia, lo vuelvo a repetir, trae mucha angustia, un dolor grande”.

Y concluyó: “Esto también creo que, como uno cuando tenemos reuniones con vecinos y hablamos, no somos ajenos a todo esto. El policía también es víctima de esta situación, la familia también, porque vivimos todos en la zona. Y el que viene también de otro punto de la provincia a trabajar acá, a poner su esfuerzo, a subirse al patrullero o a realizar las tareas que se le encomienda dado a su condición de policía, también está en peligro continuamente. No somos ajenos y estamos siempre trabajando e impulsando al personal que no afloje y que siga dando más de sí”.

Informe de Agostina Meneghetti.