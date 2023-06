El hermoso relato del joven que le llevó churros a Messi: "Lloré todo el camino"

AUDIO: El increíble relato del cadete que le llevó churros a Messi: "Me quería desmayar"

Lionel Messi vino a pasear a la Argentina, donde participará de los partidos de despedida de Maxi Rodríguez –con polémica abierta por los dichos de un expresidente de Central- y de Juan Román Riquelme.

Sin embargo, lejos del césped, la emoción se hizo sentir en el country en el que vive. Hasta allí fue Juan Román, el cadete de una churrería de la zona, que tuvo que llevarle tres docenas de churros al astro del fútbol mundial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Juan Román relató lo que vivió y detalló: “Eran tres docenas de churros. Iba quejándome porque no quería ir hasta el country, te hacen esperar mucho en la entrada. Y ahí el de seguridad me dice ‘es tu día de suerte’”.

“Después, ya en la casa, me abrió la puerta un amigo de Messi. Se empezaron a asomar caras conocidas. Yo me quería desmayar, estaba muy emocionado. Me fui llorando todo el camino”, reveló.

Luego, consultado por su pasión y los colores que identifican al “10”, expresó: “Soy de Central, pero lo banco a Messi a muerte”.