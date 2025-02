El diálogo entre el hermano de Ivana y el Coronel que participó de la detención

Después de un año y medio de angustia y lucha, la familia de Ivana Garcilazo recibió la noticia que tanto esperaba: Damián Reinfestuel, uno de los tres sindicados como responsables de su asesinato, fue detenido en Bolivia. La captura se concretó este martes tras un operativo de Interpol, y trajo consigo una mezcla de alivio y emoción para los seres queridos de la víctima.



El hermano de Ivana, Sergio, visiblemente conmovido, expresó su sentir en diálogo con Alberto Lutuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario. "Es un paso importante para que haya justicia. Fueron meses de dolor e impotencia, pero nunca dejamos de buscarlo", declaró. Su familia no cesó en la búsqueda y hasta había viajado a Bolivia con la esperanza de dar con el paradero del prófugo. "Ahora queremos que pague por lo que hizo", agregó conmovido.

El crimen de Ivana ocurrió el 30 de septiembre de 2023, en un contexto de violencia desatada tras la derrota de Newell’s en el clásico rosarino. Aquella noche, Reinfestuel y otros dos hinchas atacaron a personas identificadas con Rosario Central en inmediaciones del Coloso Marcelo Bielsa. Ivana, que circulaba en moto con su pareja, recibió un piedrazo en la cabeza que le costó la vida.

Las cámaras de seguridad registraron el brutal episodio, lo que permitió la identificación de los responsables. Mientras que Ariel Cabrera y Juan Masson fueron detenidos en Rosario, Reinfestuel logró escapar y permaneció prófugo hasta esta semana. Su captura, tras un trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad de ambos países, pone fin a su huida. Se supo que se hacía pasar por ciudadano uruguayo y que habría estado dando clases bajo una identidad falsa.



"No lo puedo creer, una emoción muy grande. Se me hace muy difícil hablar. Yo me enteré hace dos minutos también. Es la noticia que esperábamos hace un montón, tarde o temprano, más temprano que tarde, a pesar del tiempo, pasó", aseguró Garcilazo.



Asimismo reveló que tuvieron información sobre la posible ubicación del fugitivo en Santa Cruz de la Sierra, gracias a testimonios de argentinos que lo vieron. "Difundimos en todas las redes con la foto de él", comentó.

Mientras tanto, se espera la extradición de Reinfestuel a la Argentina para que enfrente el proceso judicial correspondiente. La familia ahora aguarda por el siguiente paso en la búsqueda de justicia. "La vida misma pone todo en su lugar", concluyó su hermano con profunda emoción.



Entrevista de Alberto Lotuf.