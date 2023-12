Turno Noche Rosario Dani La Chepi: "Odio la hipocresía en las redes sociales" Audio

Daniela Viaggiamari, mejor conocida como “Dani La Chepi”, es una de las primeras influencers del país, entrando al mundo en 2015 luego de quedarse sin trabajo en una radio. La locutora, actriz, cantante y comediante inició su carrera artística a los 16 años de edad y tuvo varios trabajos en distintos programas.

Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a subir videos a las redes sociales contando el momento que estaba pasando junto a su hija Isabella. Este jueves se celebró el Día del Influencer y en diálogo con “Chiqui” Abecasis en Turno Noche, por Cadena 3 Rosario, se refirió a ese mundo.

“Isa estaba todo el tiempo conmigo, y yo no sabía editar. La nena un día se metió en un video e hizo caras. Entonces se empezó a compartir, porque era la típica madre que no puede hacer nada sin dejarlos solos”, recordó. Y añadió: “Empezó a aparecer, a los dos años ya mentía como un político”.

“Justo había hecho una audición para cantar con Cacho Castaña y empezaron a salir notas que se preguntaban quién era la chica que lo acompañaba. Fueron los mejores dos años de mi vida”, afirmó.

La Chepi, que tuvo como primer canje una empresa de yogures, afirmó que ese tiempo “no tenía para morfar, no se ganaba tanto, e hice cosas que me han dado vergüenza como una acción para un sex shop”. Sin embargo, “me han llegado propuestas de políticos para ir a algún lugar y disimuladamente hablar bien. Me podría haber comprado cinco departamentos en Recoleta, pero no acepté”.

Con más de 4,3 millones de seguidores en Instagram, Dani destacó que “antes ibas con la carpetita para todos lados a hacer audiciones, y ahora miran tus videos”. “Yo uso las redes sociales para entretener y todo eso, pero también para vender mis cosas”, apuntó.

“Odio las redes sociales, las detesto. Detesto la hipocresía. No digo que la gente se tenga que mostrar como es, pero me parece que tenemos una responsabilidad muy grande cualquiera que agarra un micrófono o un celular para filmarse”, continuó.

Y concluyó: “La gente que me compró ve que soy una madre que paga la obra social de su hija, que paga los lentes en seis cuotas”.