Crisis en Iapos: afiliados con graves problemas de salud sin atención médica.

La crisis en el sistema de salud de la provincia de Santa Fe alcanzó en Iapos un punto crítico, dejando a afiliados con problemas de salud graves sin la atención médica necesaria.

La falta de prestaciones en el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapos) está generando serias dificultades para acceder a tratamientos y cirugías urgentes, poniendo en riesgo la salud y la vida de quienes lo necesitan.

Uno de los casos más destacados es el de Jorge, un afiliado afectado por esta situación. En declaraciones al móvil de Cadena 3 Rosario, relató su desesperante situación: "Hace tres semanas y media que estoy esperando para operarme y el sanatorio donde yo me estoy haciendo atender me dice que no pueden hacer la operación porque el Iapos tiene cortadas las prestaciones".

Jorge, quien necesita una operación urgente debido al rechazo de una prótesis en su organismo, viene realizando múltiples gestiones para resolver su problema, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Pero no está solo en esta lucha. Él menciona el caso de la madre de una docente, quien necesita una operación de cadera con urgencia. A pesar de conseguir el estudio necesario a través de gestiones con un diputado, el médico se niega a realizar la cirugía debido a los servicios cortados del PAMI.

Esta situación deja a esta persona mayor en una situación crítica, con el riesgo de perder la movilidad si no recibe atención médica pronto.

La situación fue visibilizada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram) a llevar a cabo un paro de 48 horas y una movilización a la sede de Iapos para exigir el restablecimiento de los servicios.

En Rosario, los servicios están completamente cortados, y en Santa Fe capital, existe el riesgo inminente de enfrentar la misma situación, según afirman desde el gremio.

Informe de Agostina Meneghetti.