Contrarreloj: comienza el debate por el vencimiento de las licencias de taxis

El vencimiento de 360 licencias de taxis en Rosario puso al Ejecutivo y al Concejo a trabajar contrarreloj. La prórroga entregada, que vencerá el 30 de octubre, hizo que el intendente envíe un mensaje con modificaciones a la ordenanza que regula los derechos de explotación el pasado jueves. En la actualidad hay un total de 4.002 coches circulando por la ciudad.

El debate, así como el documento enviado por el titular del Palacio de los Leones, no pierde de vista la situación económica de la Argentina y la falta de entrega de unidades por parte de las concesionarias. La propuesta de Javkin busca que las unidades al momento de la renovación no puedan tener una antigüedad mayor a cinco años. Ese punto plantearía una diferencia importante en relación a la regla actual, que marca que la antigüedad de los modelos no puede superar los tres años. Sin embargo, durante la explotación nunca podría ser mayor a diez años.

A pesar de ese último punto clave en el proyecto de ordenanza, el Concejo debió ceder en diciembre del año pasado una vez más ante la problemática que atraviesa el país. En esa instancia se aprobaron los pedidos de prórroga para la renovación de unidades de taxis y remises, cuyos modelos se encontraban en período vencido.

A los modelos 2009-2010 se les otorgó un año más de habilitación para su funcionamiento siempre que pudieran demostrar que habían iniciado un trámite para la renovación de su unidad, fuera nueva o usada. Mientras tanto, a los 2011-2012 se les dio el beneficio sin necesidad de comprobación de que buscaran cambiar el auto.

Otro de los puntos importantes en los cambios propuestos por Javkin fue la reducción de las medidas obligatorias a 4,010 metros de largo, lo que incluiría nuevos modelos en el espectro de posibilidades para los titulares. Siempre sin perder de vista la obligatoriedad de cuestiones como el espacio suficiente en baúl o la existencia de “un dispositivo necesario para el traslado adecuado de los elementos de uso para personas con movilidad reducida”.

A horas de que comience el debate en comisiones, el concejal de Ciudad Futura, Pedro Salinas, expresó a Cadena 3 Rosario que desde su bloque vieron con buenos ojos la flexibilización de las exigencias en cuanto a medidas de las unidades para la readjudicación de licencias y llevar de tres a cinco años la antigüedad de las mismas. No obstante, planteó que hoy habrá “una primera discusión respecto al mensaje enviado por la intendencia” y adelantó que se reunirán con las distintas representaciones del sector para escuchar sus requerimientos.

Lo mismo señaló la edila del justicialismo Silvana Teisa, quien adelantó que “el mensaje parece bastante completo”. Y añadió que su preocupación está en quienes tienen vehículos de más de diez años y no pueden renovar las licencias.

El representante de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario, Marcelo Díaz, fue un poco más allá y en diálogo con Cadena 3 Rosario indicó que “directamente tienen que dejar trabajar con los autos que hay, manteniendo la antigüedad máxima de 10 años de los vehículos”. “Hoy en día no se pueden comprar autos. Otros no van a renovar las licencias y se van a ir a trabajar a aplicaciones para no perder su fuente de trabajo. Se debe ser comprensivos en la situación que estamos viviendo”, advirtió.

“Hay vehículos 2017-2018 que están en muy buen estado. Inclusive se ve cada vez que se hacen las inspecciones técnicas”, contó Natalia Gaitán, titular de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario, en Primera Plana, por Cadena 3 Rosario. Además, destacó que consideran que “esas unidades pueden seguir en vigencia”, por lo que debe haber “un cambio en la ordenanza”. “Tenemos unidades de más de 10 años, pero por una cuestión económica. Las fábricas no están entregando ni de contado. Es algo que preocupa”, concluyó.

El debate por las modificaciones en la ordenanza tendrá su primer episodio este miércoles en la Comisión de Servicios Públicos Concedidos, pero se espera que tenga despacho favorable y reciba luz verde en el recinto el próximo jueves.