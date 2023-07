Clara García: “Vine a votar en el mismo horario que lo hacía Miguel”

La actual diputada provincial Clara García votó esta tarde en Rosario en la escuela ubicada en Ovidio Lagos al 1500 en estas elecciones 2023 PASO de la provincia de Santa Fe.

“Es un día de fiesta de la democracia, ponemos en valor el derecho y la responsabilidad de elegir”, fueron las primeras palabras de García al móvil de Cadena 3 Rosario.

Seguir la tradición. “La acompañé a votar a Mónica Fein durante la mañana y luego nos fuimos a Santa Fe capital para a acompañar a votar al precandidato a vicegobernador, Eugenio Fernández y ahora estoy votando justo a las 17 horas, el horario en el cual votaba Miguel (por Lifschitz, el fallecido ex gobernador y pareja de la legisladora). Ahora esperamos los resultados en La Usina”.

En cuanto a la baja cantidad de concurrencia de votantes, la legisladora señaló que “a la mañana lo pensábamos por el frío y el miedo que puede tener la gente de que no esté constituida la mesa”, pero luego deslizó la conjetura de que “el gobierno provincial no hizo difusión de estas elecciones y la gente tal vez no se informó adecuadamente”.

Del mismo modo quiso destacar “a quienes si fueron a votar”.